Появилось фото Зеленского с маленькой гимнасткой на Банковой

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский на Банковой позволил юной гимнастке сделать фото с собой

Владимир Зеленский в день, когда проходила его встреча с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в нашей стране, не упустил возможности порадовать людей, которые собрались у Офиса президента на Банковой.

Во время общения с украинцами Владимир Зеленский сделал несколько селфи с собравшимися. Среди них было немало юных ребят. С одной из девочек, которая пришла на Банковую, президент сделал сразу несколько снимков.

Фотографии с главой государства Вероника опубликовала в своем Instagram-аккаунте сразу после встречи с гарантом.

Владимир Зеленский позволил сделать фото с собой маленькой гимнастке (фото: instagram.com/kryvenko_veronika)

Девочкой, сделавшей снимки с Зеленским, оказалась юная гимнастка.

Владимир Зеленский позволил сделать фото с собой маленькой гимнастке (фото: instagram.com/kryvenko_veronika)

На снимках видно, как во время позирования Зеленского постоянно кто-то отвлекает. А в одном кадре видна рука, скорее всего, охранника президента.

Владимир Зеленский позволил сделать фото с собой маленькой гимнастке (фото: instagram.com/kryvenko_veronika)

Напомним, что недавно астролог рассказала, кого Зеленский назначит новым премьер-министром Украины.