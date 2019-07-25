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Появилось фото Зеленского с маленькой гимнасткой на Банковой

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 11:44
Появилось фото Зеленского с маленькой гимнасткой на Банковой
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский на Банковой позволил юной гимнастке сделать фото с собой

Владимир Зеленский в день, когда проходила его встреча с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в нашей стране, не упустил возможности порадовать людей, которые собрались у Офиса президента на Банковой.

Во время общения с украинцами Владимир Зеленский сделал несколько селфи с собравшимися. Среди них было немало юных ребят. С одной из девочек, которая пришла на Банковую, президент сделал сразу несколько снимков.

Фотографии с главой государства Вероника опубликовала в своем Instagram-аккаунте сразу после встречи с гарантом.  

 

Владимир Зеленский позволил сделать фото с собой маленькой гимнастке (фото: instagram.com/kryvenko_veronika)

Девочкой, сделавшей снимки с Зеленским, оказалась юная гимнастка. 

Появилось фото Зеленского с маленькой гимнасткой на Банковой

Владимир Зеленский позволил сделать фото с собой маленькой гимнастке (фото: instagram.com/kryvenko_veronika)

На снимках видно, как во время позирования Зеленского постоянно кто-то отвлекает. А в одном кадре видна рука, скорее всего, охранника президента.

Появилось фото Зеленского с маленькой гимнасткой на Банковой

Владимир Зеленский позволил сделать фото с собой маленькой гимнастке (фото: instagram.com/kryvenko_veronika)

Напомним, что недавно астролог рассказала, кого Зеленский назначит новым премьер-министром Украины.

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