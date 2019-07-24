Кого Зеленский назначит новым премьер-министром: прогноз экстрасенса

Экстрасенса сказала, кто будет новым премьер-министром Украины (коллаж РБК-Украина)

Зеленский уже совсем скоро может назвать имя нового премьер-министра Украины

Владимир Зеленский назначит на пост премьер-министра Украины молодого, дерзкого и амбициозного человека. Такой прогноз сделала ясновидящая и духовный медиум Агелика Рик.

По ее словам, новым главой Кабмина станет образованный, сдержанный, культурный человек, который много путешествовал. И свои знания, которые он приобрел во время пребывания за границей, он успешно реализует в нашей стране.

"Это дерзкий человек, справедливый, честный, уверенный в себе. Всегда готов бороться за правду. Он сильный, можно сказать, у него "железная рука". При этом он молодой - как политик, и как человек. Он будет моложе предыдущих руководителей правительства. Это решительный и совсем новый человек. Скорее всего, с темными волосами", - говорит экстрасенс.

Будущий премьер-министр Украины, рассказал медиум, долго работал над тем, кем он является сейчас. При этом, легко ему ничего не давалось.

"Радостный. Верующий. Его внутренний образ - кардинал. Много всего изучал. Большой специалист во многих сферах", - отметила Рик.

Новый премьер принесет с собой "моральную расслабленность и финансовую стабильность".

"Это будет мужчина. Очень интересный человек с большим спектром увлечений. Много чем занимается… Подчиненных, которые не будут справляться с поставленными задачами, - будет наказывать. При нем будет порядок в правительстве. Будет показывать свою силу подчиненным. Он несет перерождение. Готов возложить на себя ответственность. Человек-трудоголик - он будет полностью и с головой уходить в работу", - резюмировала Агелика.

Напомним, ранее астролог насторожил прогнозом относительно того, кто станет премьером и какой будет коалиция.