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З'явилося фото Зеленського з маленькою гімнасткою на Банковій

STYLERЖиття    25.07.2019 - 11:44
З'явилося фото Зеленського з маленькою гімнасткою на Банковій
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський на Банковій дозволив юній гімнастці зробити фото з собою

Володимир Зеленський у день, коли відбувалася його зустріч з групою послів країн "Великої сімки" по підтримці реформ в Україні і главами представництв Європейського Союзу і НАТО в нашій країні, не упустив можливості порадувати людей, які зібралися біля Офісу президента на Банковій.

Під час спілкування з українцями Володимир Зеленський зробив кілька селфі з присутніми. Серед них було чимало юних хлопців. З однією з дівчаток, яка прийшла на Банкову, президент зробив відразу кілька знімків.

Фотографії з главою держави Вероніка опублікувала у своєму Instagram-акаунті відразу після зустрічі з гарантом.

     
    Володимир Зеленський дозволив зробити фото з собою маленькій гімнастці (фото: instagram.com/kryvenko_veronika)

    Дівчинкою, яка зробила світлини із Зеленським, виявилася юна гімнастка.

    З'явилося фото Зеленського з маленькою гімнасткою на Банковій

    Володимир Зеленський дозволив зробити фото з собою маленькій гімнастці (фото: instagram.com/kryvenko_veronika)

    На знімках видно, як під час позування Зеленського постійно хтось відволікає. А в одному кадрі видно рука, швидше за все, охоронця президента.

    З'явилося фото Зеленського з маленькою гімнасткою на Банковій

    Володимир Зеленський дозволив зробити фото з собою маленькій гімнастці (фото: instagram.com/kryvenko_veronika)

    Нагадаємо, що нещодавно астролог розповіла, кого Зеленський призначить новим прем'єр-міністром України.

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