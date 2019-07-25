Не отдал честь Зеленскому на инаугурации: генерал ВСУ объяснил свой поступок

Лунев не отдал честь Зеленскому (фото: РБК-Украина)

Стало известно, почему Игорь Лунев не отдал честь Владимиру Зеленскому во время инаугурации президента

Командующий Сил специальных операций Игорь Лунев рассказал, почему не отдал честь верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому в день инаугурации. Об этом генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины сказал на брифинге.

По словам военачальника, он допустил "рефлекторную неосторожность". При этом, сказал Лунев, никакого "двойного дна" в его действиях искать не стоит.

Генерал отметил, что те, кто проходил службу в армии, знают, что "при нахождении в развернутом одношереножном строю рука к головному убору не прикладывается".

"Несмотря на то, что нас инструктировали. Но это чисто моя рефлекторна неосторожность", - добавил Лунев.

Напомним, что 20 мая во время представления родов войск украинской армии Владимиру Зеленскому глава СБУ Василий Грицак и командующий ССО Игорь Лунев не отдали честь президенту.

Василий Грицак и Игорь Лунев не отдали честь Зеленскому

Ранее Зеленский отменил военный парад ко Дню Независимости в Киеве.

В то же время возмущенные таким решением верховного главнокомандующего ветераны АТО заявили, что несмотря ни на что проведут военный марш в столице вместо отмененного.