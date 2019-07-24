У Зеленского хотят уволить Кличко: сеть взорвалась гневом

Фото: Виталий Кличко (kmu.gov.ua)
Офис президента Владимира Зеленского обратился в Кабинет министров Украины с просьбой уволить с поста мэра Киева Виталия Кличко. Обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом. В Кабмине подтвердили эту информацию, а вот в офисе Кличко, который является градоначальником столицы около пяти лет, сказали, что никакого письма не получали.
"У нас нет официальной информации по этому поводу. Ни писем, ни каких-либо сообщений", — сказала пресс-секретарь столичного главы Оксана Зиновьева.
В соцсетях люди отреагировали на эту новость по-разному. Одни считают, что Кличко - отличный мэр, другие придерживаются противоположного мнения и поддерживают Зеленского в его решении.
Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)
Киевляне считают, что они сами в праве выбирать себе мэра.
Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)
Некоторые все-таки уверены, что Кличко не должен быть у власти и как только его уволят, он уедет в Германию.
Также в сети начали появляться смешные мэмы на тему увольнения мэра Киева Виталия Кличко. В иллюстрациях намекают на то, действительно ли у президента Зеленского получится осуществить задуманное и уволить Кличко.
Скриншот (Новинач)
Как мы ранее сообщали, брат Виталия -экс-чемпион мира Владимир Кличко узнал о том, что его бывшая невеста Хайден Панеттьери была зверски избита своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном.Реакция украинского боксера была гневной, сообщает издание RadarOnline.
Напомним, ранее мы писали о том, что родственники сильно переживают за Хайден Панттьери, так как она решила не разрывать отношения с бойфрендом, который ее избивал.