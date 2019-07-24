У Зеленского хотят уволить Кличко: сеть взорвалась гневом

Фото: Виталий Кличко (kmu.gov.ua)

Фото: Виталий Кличко (kmu.gov.ua)

Офис президента Владимира Зеленского обратился в Кабинет министров Украины с просьбой уволить с поста мэра Киева Виталия Кличко. Обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом. В Кабмине подтвердили эту информацию, а вот в офисе Кличко, который является градоначальником столицы около пяти лет, сказали, что никакого письма не получали.

"У нас нет официальной информации по этому поводу. Ни писем, ни каких-либо сообщений", — сказала пресс-секретарь столичного главы Оксана Зиновьева.

В соцсетях люди отреагировали на эту новость по-разному. Одни считают, что Кличко - отличный мэр, другие придерживаются противоположного мнения и поддерживают Зеленского в его решении.

Очень разочаровал Кличко,.было время-был гордостью Украины.

Какой бы не был Кличко, сейчас офис президента превышает свои полномочия и плюет в лицо всем киевлянам.

Давно пора его в спорт отправить. Самый бездарный политик и никакой хозяйственник. За 5 лет даже для спорта и оздрэоровления киевлян ни чего не зделал. Один пиар.

Может, все таки выборы? Киевляне, конечно, долго терпят, но иногда их терпение заканчивается. Назначенного, а не избранного, Лысого мы не полюбим.

Офісу президента і самому президенту треба хоч іноді читати закони ! Кияни самі повинні обирати свого мера, а Вова ще не всіх кварталівців пристроїв.

Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)

Киевляне считают, что они сами в праве выбирать себе мэра.

Офісу президента і самому президенту треба хоч іноді читати закони ! Кияни самі повинні обирати свого мера, а Вова ще не всіх кварталівців пристроїв.

Может, офис, плять вынесет на обсуждение внешнюю политику и расскажет гидранту, шо он не завхоз и не карабас, а киевляне если проглотят это, то будут иметь Жеку луганского, завеселятся..

Скриншот комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)

Некоторые все-таки уверены, что Кличко не должен быть у власти и как только его уволят, он уедет в Германию.

Человек не на своем месте.

Да, Кличко - одно из самых больших разочарований.

Давно пора.

Как только уволят - уедет в Германию.

Также в сети начали появляться смешные мэмы на тему увольнения мэра Киева Виталия Кличко. В иллюстрациях намекают на то, действительно ли у президента Зеленского получится осуществить задуманное и уволить Кличко.

Скриншот (Новинач)

Как мы ранее сообщали, брат Виталия -экс-чемпион мира Владимир Кличко узнал о том, что его бывшая невеста Хайден Панеттьери была зверски избита своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном.Реакция украинского боксера была гневной, сообщает издание RadarOnline.

Напомним, ранее мы писали о том, что родственники сильно переживают за Хайден Панттьери, так как она решила не разрывать отношения с бойфрендом, который ее избивал.