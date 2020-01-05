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З'явилися нові фото Зеленського з Оману: не відпочивав

STYLERПерсони    05.01.2020 - 20:06
З'явилися нові фото Зеленського з Оману: не відпочивав
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Стало відомо, що Зеленський робив в Омані

Володимир Зеленський з дружиною 5 січня були помічені в Омані. Як встигли повідомити деякі ЗМІ, голова країни з першою леді України відпочивали на узбережжі Оманської затоки біля міста Маската. Як виявилося, Зеленський відправився в Оман не відпочивати, а обговорити ділові питання з міністром Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві Абдуллою бін, який відповідальний за іноземні справи. Про це повідомляє Офіс президента.

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Відзначається, що сторони вели переговори щодо зміцнення відносин між країнами, зокрема, зробили акценти на нарощуванні торгово-економічного співробітництва.

Учасники зустрічі також домовилися продовжити практику українського-оманських бізнес-форумів.

Раніше в офісі Зеленського зробили заяву щодо мети візиту президента. Офіс президента пояснив, що в Оман Зеленський полетів "рейсовим літаком за свої гроші" і там у президента тільки ділові зустрічі.

З'явилися нові фото Зеленського з Оману: не відпочивавВолодимир Зеленський в Омані вирішував ділові питання (фото: Офіс президента)

Як ми раніше повідомляли, президент зупинився в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель - один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

Також ми писали, Новий рік Володимир Зеленський провів в Івано-Франківській області і після холодної України вирушив на узбережжі Оманської затоки.

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