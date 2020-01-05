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Зеленский начал пускать в Украину артистов, выступавших в Крыму

STYLERПерсоны    05.01.2020 - 10:59
Зеленский начал пускать в Украину артистов, выступавших в Крыму
Зеленский помог Доктору Албану попасть в столицу после выступлений в Крыму

Эксперт раскритиковал поступок президента

Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, смог пробраться в Украину благодаря Зеленскому. Член Экспертной группы по вопросам языковой политики при Кабинете министров Украины Сергей Оснач прокомментировал данную ситуацию в социальной сети Facebook.

"Dr.Alban, незаконно посещал оккупированный Крым, ему был запрещен въезд в Украину, однако выступил в новогоднем "Вечернем квартале" после вмешательства гидранта Конституции", - написал Сергей Оснач.

Зеленский начал пускать в Украину артистов, выступавших в КрымуDr.Alban пустили в Киев после вмешательства Зеленского (instagram.com/dralbanofficial)

Эксперт призывает задуматься над этой ситуацией, ведь даже сам исполнитель не скрывает того, что изначально его не должны были впускать в Украину.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал исполнитель в соцсети Instagram.

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