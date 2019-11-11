ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине взлетят цены на социальные продукты: что подорожает больше всего

STYLERЖизнь    11.11.2019 - 13:43
В Украине взлетят цены на социальные продукты: что подорожает больше всего
Цены на продукты в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Украине вырастут цены на ряд важных продуктов

Цены на продукты в Украине зависят от нескольких факторов. В первую очередь, это уровень инфляции, сезонность, а также урожайность. Эксперты прогнозируют, что до конца ноября и в декабре ускорится уровень инфляции, что, конечно же, отразится на ценах социальных продуктов.

Эксперт Алексей Дорошенко из Нацсовета экономического развития считает, что уровень инфляции в конце года может составить около 1%, что может привести к росту цен на 7-7,3%, пишет Сегодня.

На фоне укрепления гривны такой рост инфляции может привести в первую к подорожанию сезонных овощей, а также цены на природный газ. Последнее приведет к повышению цен на коммунальные услуги.

В Украине взлетят цены на социальные продукты: что подорожает больше всего

Цены на продукты в Украине (фото: sfs.gov.ua)

Другой эксперт из Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин делает менее мрачный прогноз. По его мнению, к концу года цены изменятся не более, чем на 3%. Среди продуктов, которые подорожают - традиционный перечень овощей из борщевого набора.

К слову, ранее эксперты отмечали, что существенного подорожания на молочные и мясные продукты не будет, поскольку цены на них уже достигли европейского уровня. Стоимость мяса и "молочки" теперь будет зависеть лишь от инфляции.

Отметим, что октябрьским рекордсменом стала гречка, которая подорожала на четверть. А в сентябре покупатели были шокированы ценами на главный продукт украинцев - картофель, который более чем в два раза взлетел в цене. Некоторые специалисты считают, что корнеплод подорожал не только из-за неурожая, но и из-за жадности перекупщиков, которые пользуясь ажиотажем накручивали цены.

Что подорожало в октябре:

  • гречка - на 27,2%,
  • яйца - на 9,6%,
  • овощи - 2,6%,
  • молоко - на 1,6%,
  • творог - на 1,5%,
  • сливочное масло - на 0,9%.
Газ вырос в цене: что будет с ценами на продукты и "коммуналкой" Почему внутренние авиарейсы в Украине дороже международных: ответ министра
Новости Украины цены
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь