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Підвищення пенсій у грудні: хто залишиться без доплат

STYLERЖиття    13.11.2019 - 15:21
Підвищення пенсій у грудні: хто залишиться без доплат
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Перерахунок пенсій у грудні торкнеться не всіх пенсіонерів

В Україні у грудні відбудеться перерахунок пенсійних виплат. Багато категорій українців можуть розраховувати на надбавку вже з 1 грудня, але доплати отримають далеко не всі.

Так, автоматичний перерахунок пенсій відбувається в Україні тричі на рік - в січні, липні та грудні. Але розрахунок здійснюється тільки для одержувачів мінімальних пенсій, які "прив'язані" до прожиткового мінімуму.

Згідно з законом "Про державний бюджет України 2019" розмір мінімальної пенсії збільшиться з 1564 до 1638 гривень (74 грн), а для деяких категорій пенсії підвищать на 100-150 грн.

Підвищення пенсій у грудні: хто залишиться без доплат

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

При цьому автоматичний перерахунок не торкнеться деяких категорій, для яких виплати залишаться в раніше призначеному графіку підвищення, а дехто і зовсім залишиться без доплат.

Кому не доплатять після автоматичного перерахунку пенсій

  • дітям війни;
  • особам, що живуть у гірських населених пунктах;
  • утриманцям;
  • реабілітованим жертвам політичних репресій і вимушено переселеним членам їх сімей;
  • постраждалим від Чорнобильської катастрофи;
  • працюючим пенсіонерам (збільшення можливе лише після звільнення).
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