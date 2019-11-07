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В Украине льготники могут остаться без выплат: в чем причина

STYLERЖизнь    07.11.2019 - 15:51
В Украине льготники могут остаться без выплат: в чем причина
Льготы на коммуналку в Украине могут не выплатить (коллаж: РБК-Украина)

Льготы на коммуналку могут быть не выплачены части украинцев

В Украине часть льготников, получающих финансирование от государство на оплату коммунальных услуг, могут остатся без денег. Такая накладка коснется только коммуналки за октябрь, которая традиционно гасится до 20 ноября.

Связано это с изменением финансирования льгот. Об этом на брифинге рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко, пишет УНН.

По словам, Музыченко, такая ситцация с изменением механизма финансирования в Украине происходит впервые.

"Учитывая ситуацию, что происходит впервые в истории Украины изменение механизма финансирования льгот, существуют случаи, когда есть ситуации несвоевременного или не в полном объеме расчета размера льгот", - отметил Музыченко.

В Украине льготники могут остаться без выплат: в чем причина

Льготы на коммуналку в Украине могут не выплатить в ноябре (фото: Сегодня)

Замминистра уточнил, что реестр, по которому до сегодня производился расчет льгот, был создан еше в 2003 году. Это стало причиной некорректности расчетов.

Также Музыченко добавил, что органам социальной защиты (собесам) уже поручено в масимально короткие сроки обновить информацию о льготниках.

Те льготники, которым не будет выплачена финансовая помощь в ноябре, смогут получить деньги в следующем месяце.

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