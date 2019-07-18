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Потепление и грозы со шквалами: кому синоптики прогнозируют неприятности

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 06:51
Потепление и грозы со шквалами: кому синоптики прогнозируют неприятности
Погода в Украине 18 июля (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине начинает снова походить на лето, но повезет не всем

Погода в Украине в четверг, 18 июля, принесет грозовые дожди на часть территории. Также синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют повышение температуры по всей стране.

К слову, ранее Наталка Диденко рассказала, когда в Украину вернется сильная жара. Синоптик назвала точную дату. 

Так, сегодня осадки предвидятся на Севере и в северозападных областях - Волынской и Ровенской. Во время грозы здесь возможно усиление и порывы ветра.

Потепление и грозы со шквалами: кому синоптики прогнозируют неприятности

Погода в Украине 18 июля (коллаж: РБК-Украина)

Температура воздуха начинает равномерно повышаться по всей стране. На Западе и в Центре от +21 до +25 градусов, на Севере прохладнее всего (+21... +23). 

А в восточных, южных областях и на Днепропетровщине сегодня будет жарко - от +27 до +29 градусов.

В Киеве сегодня будет немного дождливо, температура умеренная +21... +23 градуса по Цельсию.

Потепление и грозы со шквалами: кому синоптики прогнозируют неприятности

Погода в Украине 18 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, недавно на побережье Азовского моря существенно испортилась погода. В сети показали шторм вблизи курортной Кирилловки.

Кстати, по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Ранее мы писали, что Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

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