Посылка с сюрпризом: украинцев предупредили о новом "лохотроне"

Мошенники обманывают украинцев через посылки (фото: freepik)

Мошенники придумали хитрый способ одурачить украинцев при помощи посылок "Новой почты"

Мошенники придумали новый способ обмана украинцев, присылая якобы ценные ювелирные украшения на почту. Причем вы даже не догадываетесь, что должны что-то получить.

Так, пользователь Facebook Артем Бобок пишет, что его коллега столкнулся с новым разводом при получении посылки. Ему пришло уведомление про получение посылки на "Новую почту". В описании заманчиво сказано "украшения".

Мужчина ничего не заказывал, поэтому набрал отправителя - там сбросили. Дальше он поехал в отделение.

"Подъехал на отделение, чтобы посмотреть, что же в посылке... Так как это была наложка, разрешили осмотреть посылку. Внутри был листик и герметичный пакетик, на котором был стикер 29,99 долл., в бумажке же было 29,99 евро", - пишет украинец, который едва не стал жертвой "лохотрона".

Внутри пакетика оказался кулон, который с виду напоминал золотой, но на деле оказался пластиковым.

Украинцев предупредили про новую схему мошенничества (фото: facebook.com/gorodnya)

"Мы собрали все обратно и я отказался от посылки. К сожалению, сотрудница НП отказалась добавить отправителя в черный список, так как чек очень маленький и эта штука теоретически может стоить 120 грн", - говорится в сообщении.

Мужчина предупредил украинцев не реагировать на подобный "развод", который нацелен на жадность людей.

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