Вешают кредиты через сим-карту: в Украине появились наглые мошенники

В Украине активизировались мошенники (коллаж: РБК-Украина)

В Украине активизировались наглые мошенники, которые снимают деньги с карты и берут на вас кредиты

В Украине активизировались наглые мошенники, которые через утечку личных данных с помощью одного лишь номера телефона могут запросто обчистить человека.

Про вопиющий случай рассказал в Facebook Антон Заниздра, который стал жертвой аферистов.

По словам мужчины, мошенники воспользовались незащищенностью его личных данных у оператора мобильной связи и повесили на него кредиты. Для этого они ввели номер его телефона в какой-то Telegram-канал, где были слиты паспортные данные.

А затем позвонили в кол-центр оператора мобильной связи, где назвали данные мужчины. Им подтвердили удаленную замену сим-карты.

"На самом деле они просто залили в свою базу мои личные данные. Я думал, что все действия с номером телефона будут защищены дополнительным подтверждением через BankID, но нет. Они просто подключились к МОНО и вытащили все данные о мне", - написал Антон.

Когда сим-карта была "мертвая", мошенники оформили на свою жертву кредиты. Тем временем Антон пытался выяснить, что случилось с его сим-картой. Но было уже поздно.

О том, сколько усилий пришлось приложить, чтобы разрешить ситуацию, Заниздра подробно рассказал в своем посте.

lifecell подарил мой номер телефона и телефон моей жены мошенникам за несколько часов.... Опубліковано Антоном Заніздрою Субота, 5 вересня 2020 р.

Мошенники оформили кредит через украденную сим-карту (facebook.com/anton.kiev)

Ранее мы писали, что в аптеках Киева мошенники нагло обворовывают людей.

Также сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана украинцев.