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Посилка з сюрпризом: українців попередили про новий "лохотрон"

Вівторок 03 листопада 2020 11:20
Посилка з сюрпризом: українців попередили про новий "лохотрон"
Шахраї дурять українців через посилки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Шахраї придумали хитрий спосіб обдурити українців за допомогою посилок "Нової пошти"

Шахраї придумали новий спосіб обману українців, надсилаючи нібито цінні ювелірні прикраси на пошту. Причому ви навіть не здогадуєтеся, що повинні щось отримати.

Так, користувач Facebook Артем Бобок пише, що його колега зіткнувся з новим розводом при отриманні посилки. Йому прийшло повідомлення про отримання посилки на "Нову пошту". В описі заманливо сказано "прикраси".

Чоловік нічого не замовляв, тому набрав відправника - там скинули. Далі він поїхав у відділення.

"Під'їхав на відділення, щоб подивитися, що ж у посилці... Так як це була наложка, дозволили оглянути посилку. Всередині був листочок і герметичний пакетик, на якому був стікер 29,99 дол., у папірці ж було 29,99 євро", - пише українець, який ледь не став жертвою "лохотрону".

Всередині пакетика виявився кулон, який з вигляду нагадував золотий, але на ділі виявився пластиковим.

Посилка з сюрпризом: українців попередили про новий &quot;лохотрон&quot;

Посилка з сюрпризом: українців попередили про новий &quot;лохотрон&quot;

Українців попередили про нову схему шахрайства (фото: facebook.com/gorodnya)

"Ми зібрали все назад і я відмовився від посилки. На жаль, співробітниця НП відмовилася додати відправника в чорний список, так як чек дуже маленький і ця штука теоретично може коштувати 120 грн", - йдеться в повідомленні.

Чоловік попередив українців не реагувати на подібний "розвод", який націлений на жадібність людей.

Раніше українцям розповіли про нову схему шахрайства, коли кредити вішають через сім-карту.

Раніше ми писали, що в аптеках Києва шахраї нахабно обкрадають людей.

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