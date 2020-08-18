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В аптеках Киева мошенники нагло обворовывают людей: парочка попала на видео

Киев, Вторник 18 августа 2020 13:41
В аптеках Киева мошенники нагло обворовывают людей: парочка попала на видео
В аптеках Киева промышляют мошенники (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Пара мошенников попала на видео во время "работы" в одной из аптек

В Софиевской Борщаговке, что за Окружной дорогой Киева, промышляют опытные мошенники, которые нагло обворовывают людей. Парочка воров попалась на видео во время "работы" в одной из аптек.

Кадры со схемой обмана опубликовал в Facebook Киев Оперативный с просьбой опознать мужчину и женщину.

"Внимание! Розыск! Эта молодая пара зашла в аптеку, набрали товар, а потом, когда рассчитывались, технически "подломали" 500-гривневую купюру, забрали остальные, товар и ушли. Может кто-то знает их? Село Софиевская Борщаговка", - подписано видео.

На кадрах молодые и прилично одетые женщина и мужчина уверенно отрабатывают налаженную схему. Она забалтывает фармацевта и заламывает деньги. Он стоит рядом для прикрытия.

Увага! #Розшук! Ця молода пара зайшла до аптеки, набрали товар, а потім, коли розраховувались, технічно «підломали» 500-гривневу купюру, забралу решту, товар та пішли. Може хтось знає їх? Село Софіївська Борщагівка

Опубліковано Киев Оперативный Вівторок, 18 серпня 2020 р.

В аптеке "работают" опытные мошенники (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что раскрыта новая схема аферистов, которые прикрываются ПриватБанком.

А также сообщали о том, каким образом аферисты выманивают деньги у людей в социальных сетях.

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