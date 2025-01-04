Пост-шоу "Холостяка-13". Як мережа реагує на щасливий фінал Терена та Інни

Пост-шоу "Холостяка" вразило глядачів, адже всі нарешті дізналися, чи разом Олександр Терен та Інна Бєлєнь . Ветеран та волонтерка оголосили про те, що вони будують стосунки та щасливі. Втім, це викликало не лише позитивні реакції.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як мережа реагує на щасливий фінал "Холостяка" та що думають глядачі про стосунки Інни та Терена.

Коментарі під дописами, в яких йдеться про життя "Холостяка" та його обраниці, дуже різні. Втім, переважна частина юзерів все ж радіє за Терена та Інну. Такі користувачі пишуть:

"Це пост-шоу мені було дуже "теплим" емоційно. Рада, що ви разом. Люди, яким тут вираз обличчя не такий або емоції "сухі", кожен проживає емоції по своєму, і навіть якби це було все награно, як це впливає на ваше життя?"

"Щастя вам, дуже радію"

"Невже так важко просто порадіти за когось або просто гідно пройти повз"

"Очі Олександр світяться від щастя та в Інни також. Це найголовніший знак кохання. Будьте щасливі та бережіть один одного. Головне - довіра та розуміння"

"Файно. Успіхів вам. Шкода, що люди не лінуються сказати свій хейт. Не всі такі злі, просто, на жаль, критикам більше хочеться щось написати".

Інна та Терен на пост-шоу (скріншот)

Також знайшлися глядачі, які порівняли історії Терена з Інною та Насті Анісімової, адже вона теж знайшла кохання на проекті. Дівчина зустрічається з оператором, який помітив її ще під час першого епізоду, але написав їй лише тоді, коли вона залишила реаліті.

"Анастасія та оператор, пробач, не пам’ятаю імʼя, там флюїди кохання зашкалюють. Про Інну та Сашка я такого не відчула", - зазначив один з коментаторів.

А ще глядачі пишуть, що помічали зв'язок між Тереном та Інною ще задовго до фіналу. Саме Бєлєнь багато хто "пророкував" перемогу.

Терен та Бєлєнь після фіналу (скріншот)

"З перших серій уже було видно закоханий погляд Олександра в сторону Інни, і з кожним епізодом це проявлялось більше і більше. Я одразу зрозуміла, що вона буде обраницею, адже здається, ніби вони створені один для одного", - пишуть користувачі.

Втім, не обійшлося без критики. Комусь щасливий фінал "Холостяка" здався нещирим, а хтось просто не оцінив вибір Терена. Деякі глядачі бачили переможницею Юстину Багай або ж Настю Юзьвак.

Тому з'являються ще й такі коментарі:

"Так нещиро виглядають, ніби вдають, що разом"

"А я не вірю!"

"Панове, за кого ви нас тримаєте?Сюжет про життя після проекта знятий у зйомній квартирі, одна ціла спільна фотка з реального життя, абсолютна холодність та байдужість в студії між головними героями".

Олександр Терен та Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/holostyakstb)

Також глядачі пригадали, що Інна не приховувала емоційність та чесно казала, що може голосно з'ясовувати стосунки. Саме це викликало у Терена певні сумніви. Але кохання все ж перемогло.

"Крізь тишу пробиваються звуки биття посуду і дзвону каструль", - жартують коментатори.

Самі ж Терен та Інна вже оголосили, що після фіналу та пост-шоу будуть не так активно транслювати у соцмережах свої стосунки. Пара зробила спільний допис, в якому подякувала глядачам за увагу, але нагадала про бажання приватності й права на особисте життя.