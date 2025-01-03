Терен та Інна нарешті відповіли, чи разом вони після фіналу "Холостяка". Мовчали до останнього

Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь вперше розповіла, як склалися її стосунки з Олександром Тереном після фіналу реаліті. Вони приховували це до останнього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост-шоу "Холостяка".

"Буду відвертим - не шкодую. Пригода, яка дала багато розуміння: себе, жінок. І, звичайно, дала те, що я шукав... Прийшло переконання в тому, що у стосунки повинні вкладатися обидві людини. Завоювати когось - це не кінець", - заявив Терен.

Після реаліті закохані почали жити разом. Інна переїхала на правий берег столиці. Вони намагалися максимально приховувати те, що разом. І тому про це майже ніхто не знав.

Інна Бєлень (скріншот)

Інна говорить про Терена з блиском в очах. Сам Олександр також має щасливий вигляд.

Терен та Інна Бєлєнь (скріншот)

"Ми балансуємо. Дивимося шоу, читаємо коментарі... А я Саші жаліюсь", - розповіла дівчина.

Вона визнала, що її зачіпав хейт. А Терен ледь стримувався, аби не захистити її публічно.

"Хотілося безпечного простору, де можна бути собою", - заявив Олександр.

"Блін, ми кайфуєм разом, можна хоча б трошечки без уваги", - додала Інна.

Бєлєнь та Терен (скріншот)

Після трансляції фіналу вони видихнули з полегшенням. Інна та Терен радіють, що нині можуть гуляти разом та з'являтися на публіці.

Терен та Інна (скріншот)

Вони дивилися разом деякі епізоди "Холостяка", але не всі. Після шоу Інні пишуть, що вона "маніпулятор", а Терену - що він "червоний прапорець". На усю критику пара реагує з гумором.

Терен та Інна разом чи ні (скріншот)

Перше відео Інни та Терена після фіналу