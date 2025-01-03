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Не обійшлося без "але". Терен та Бєлєнь зробили несподівану заяву після того, як їх розсекретили

П'ятниця 03 січня 2025 22:22
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Не обійшлося без "але". Терен та Бєлєнь зробили несподівану заяву після того, як їх розсекретили Інна Бєлєнь та Олександр Терен (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Після пост-шоу "Холостяка", на якому Олександр Терен та Інна Бєлєнь нарешті розсекретили свої стосунки, пара звернулася до фанів з несподіваною заявою. Виявилося, закоханим є що сказати публіці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис Терена та Інни в Instagram.

Що сказали ветеран та переможниця "Холостяка"

"Друзі, привіт! Проект "Холостяк" був для нас надзвичайною пригодою. Ми відкрили вам багато моментів нашого життя, наших почуттів та історій. Це було щиро, емоційно і справжньо. Ми вдячні кожному з вас за підтримку, теплі слова та віру в нас", - йдеться у їхньому дописі.

Втім, не обійшлося без "але". Як і на церемоніях троянд, де Терен часто дивував й інтригував, "Холостяк" та його обраниця вирішили, що без секретів не обійдеться.

"Але тепер настав час зробити ще один важливий крок у нашій історії — присвятити себе одне одному. Ми вирішили зберегти нашу історію трохи більш приватною, залишивши найважливіші моменти тільки для нас. Ми хочемо жити справжнім життям, без зайвого фільтра і камер, будувати наші стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші", - написали закохані.

"Ми не зникаємо, але відтепер будемо ділитися лише тим, що для нас обох буде комфортним. Дякуємо, що були з нами на цьому шляху. Любіть і бережіть одне одного. Олександр та Інна", - додали вони.

Не обійшлося без &quot;але&quot;. Терен та Бєлєнь зробили несподівану заяву після того, як їх розсекретили

Допис Терена та Інни (скріншот)

Ймовірно, на таку заяву пару наштовхнули коментарі глядачів. Після трансляції кожного випуску, особливо фіналу, Інну та Терена буквально "закидували" питаннями. А тому нині вони захотіли, щоб їхні стосунки розвивалися без зайвої уваги.

До слова, читайте, як склалися долі учасниць "Холостяка-13".

Окрім цього, раніше Настя Юзьвак зізналася, чи був на проекті інтим.

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