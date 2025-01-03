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Учасниця "Холостяка" закрутила роман і здивувала всіх. Він працював на реаліті

П'ятниця 03 січня 2025 21:14
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Учасниця "Холостяка" закрутила роман і здивувала всіх. Він працював на реаліті Настя Анісімова (фото: СТБ)
Автор: Поліна Іваненко

Учасниця "Холостяка" Настя Анісімова зробила несподіване зізнання. Вона закрутила роман з хлопцем, з яким познайомилася ще на реаліті.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Настя розповіла на пост-шоу "Холостяка".

"У мене сталися дуже великі зміни після проекту. Я переїхала в Києв. І я знайшла своє справжнє кохання. І мушу зізнатися, що я знайшла кохання на проекті "Холостяк"... Звісно, спілкуватися ми почали після того, як я покинула проект... Ця людина весь час працювала за кадром, виставляла світло", - зізналася Анісімова.

Хлопець дівчини з'явився в студії та зізнався, що Настя вразила його ще в першому епізоді. Втім, він не дозволяв собі навіть думати про стосунки з учасницею.

Учасниця &quot;Холостяка&quot; закрутила роман і здивувала всіх. Він працював на реаліті

Настя Анісімова (скріншот)

Єгор, так звуть обранця Анісімової, ніжно тримав її за руку. Вони вже живуть разом і щасливі, адже проект подарував їм можливість познайомитися та бути разом.

Хлопець не одразу проявив ініціативу. Вже коли Настя залишила проект, він підписався на неї в соцмережах. Вони почали спілкуватися, а потім дружні стосунки стали романтичними.

Історія кохання Насті та Єгора вразила інших учасниць. Юстина та Ксюша ледь стримували сльози. А сам Олександр Терен порадів за Анісімову та не образився на те, що сталося.

За словами дівчат, Настя та Єгор мають вигляд ідеальної пари. У них "горять" очі, вони з ніжністю говорять про стосунки.

До слова, раніше фіналістка "Холостяка" зробила заяву про секс на проекті.

Окрім цього, читайте інтерв'ю Насті Анісімової про "Холостяка", почуття до нього та стосунки з іншими учасницями.

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