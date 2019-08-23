Посольство Великобритании трогательно поздравило украинцев с Днем независимости известной песней

День независимости Украины 2019 не остался незамеченным и для посольства Великобритании с премьер-министром Борисом Джонсоном. Дипломаты трогательно поздравили украинцев с праздником, который отмечается 24 августа, и процитировали стих и песню Тараса Петриненко под названием "Украина".

Они зачитали текст легендарного хита Тараса Петриненко "Украина" на украинском языке, естественно, с акцентом. Ролик заканчивается поздравлениями от нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Он сказал "Слава Украине!", а посольство Великобритании ему ответило — "Героям слава!".

Искреннее поздравление опубликовано на странице украинского посольства в Лондоне в Twitter.

В комментариях украинцы поблагодарили дипломатов за такое душевное поздравление.

Молодцы! Искреннее спасибо всем!

Слава Украине! Героям Слава!

Спасибо вам большое от всей Украины!

Скриншот комментариев (twitter.com/UkrEmbLondon)

Как мы ранее писали, Владимир Зеленский 22 августа поздравил украинцев с Днем государственного флага и оконфузился. Дело в том, что президент несколько раз назвал украинский флаг не сине-желтым, а желто-синим.

Ранее мы сообщали, что День государственого флага в Украине отмечают в Крыму и на Донбассе, несмотря на оккупацию.