Посольство Великобританії зворушливо привітало українців з Днем незалежності відомою піснею

День незалежності України 2019 не залишився непоміченим і для посольства Великобританії з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Дипломати зворушливо привітали українців з святом, що відзначається 24 серпня, і процитували вірш і пісню Тараса Петриненка під назвою "Україна".

Вони зачитали текст легендарного хіта Тараса Петриненка "Україна" українською мовою, звісно, з акцентом. Ролик закінчується привітаннями від нового прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Він сказав "Слава Україні!", а посольство Великобританії йому відповіло — "Героям слава!".

Щире вітання опубліковано на сторінці українського посольства в Лондоні в Twitter.

В коментарях українці подякували дипломатам за таке душевне привітання.

Молодці! Щире спасибі всім!

Слава Україні! Героям Слава!

Велике дякую вам від усієї України!

Скріншот коментарів (twitter.com/UkrEmbLondon)

Як ми раніше писали, Володимир Зеленський 22 серпня привітав українців з Днем державного прапора і осоромився. Справа в тому, що президент кілька разів назвав український прапор не синьо-жовтим, а жовто-синім.

Раніше ми повідомляли, що День державного прапора в Україні відзначають в Криму і на Донбасі, незважаючи на окупацію.