Посольство Великобританії зворушливо привітало українців з Днем незалежності відомою піснею

День незалежності України 2019 не залишився непоміченим і для посольства Великобританії з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Дипломати зворушливо привітали українців з святом, що відзначається 24 серпня, і процитували вірш і пісню Тараса Петриненка під назвою "Україна".

Вони зачитали текст легендарного хіта Тараса Петриненка "Україна" українською мовою, звісно, з акцентом. Ролик закінчується привітаннями від нового прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Він сказав "Слава Україні!", а посольство Великобританії йому відповіло — "Героям слава!".

Щире вітання опубліковано на сторінці українського посольства в Лондоні в Twitter.

#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees