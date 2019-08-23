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В киевском метро уточнили информацию о работе на День Независимости

Новости » Общество    23.08.2019 - 14:08
В киевском метро уточнили информацию о работе на День Независимости
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Центральные станции будут временно закрыты на вход и выход

Стало известно как будут работать станция метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" в Киеве в День Независимости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена в Facebook.

Сообщается, что станция "Крещатик" будет работать в обычном режиме. Станция "Майдан Независимости" открываться на вход и выход с начала работы до окончания праздничных мероприятий. Пересадка будет работать.

В киевском метро уточнили информацию о работе на День Независимости

Также отметим, что 24 августа в связи с футбольным матчем на стадионе НСК "Олимпийский" между киевским "Динамо" и донецким "Олимпиком" будут ограничения на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец спорта" после окончания игры.

Ранее РБК-Украина сообщало об изменениях автобусных и троллейбусных маршрутов 22-24 августа. Маршруты изменятся по нескольким направлениям из-за празднований в центре Киева.

Напомним, ранее украинцы назвали смысл Дня Независимости. По мнению 68% граждан это государственный праздник. Четверть опрошенных думает, что это просто выходной день.

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