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Поселок на Донбассе переименуют в Нью-Йорк: почему именно такое название

Среда 03 февраля 2021 18:04
Поселок на Донбассе переименуют в Нью-Йорк: почему именно такое название
В Украине появится свой Нью-Йорк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Поселок городского типа Новгородское Донецкой области хотят переименовать в Нью-Йорк. С такой рекомендацией выступили на заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 3 февраля.

"Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины – членам Комитета – разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка", - сказал нардеп Андрей Клочко

Таким образом, пгт в Бахмутском районе будет возвращено историческое название. К слову, Институт национальной памяти'памяти поддерживает такую инициативу политиков.

Обсуждение переименования поселка Новгородское в Нью-Йорк можно смотреть с 31 минуты видео.

Новгородское станет снова Нью-Йорком

Почему именно Нью-Йорк?

Немецкая колония Нью-Йорк была основана в 1892 году на правом берегу реки Кривой Торец. Основателями колонии были немцы меннониты из хортицких колоний.

Уже в 1905 году в населенном пункте был построен кирпичный завод, открыт книжный магазин, функционировал банк и Центральное училище. Впоследствии была открыта женская прогимназия. В 1926 году в Нью-Йорке появились школа для бедных, кооперативная лавка, семилетняя школа и сельсовет. Также действовал машиностроительный завод.

В 1917 году власть в городе захватили советские войска. 19 октября 1951-го Нью-Йорк был переименован на Новгородское.

Интересно, что под названием Нью-Йорк поселок упоминается даже в драме Виктора Некрасова "В родном городе".

Добавим, что речь о переименовании Новгородского в Нью-Йорк идет еще с 2016 года. Тогда на сайте парламента даже был зарегистрирован соответствующий законопроект.

Напомним, украинские историки разрушили наглые фейки РФ об Одессе.

Ранее суд Харькова отменил переименования проспекта Григоренко в честь Жукова.

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