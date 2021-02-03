Селище на Донбасі перейменують у Нью-Йорк: чому саме така назва

В Україні з'явиться свій Нью-Йорк (колаж: РБК-Україна)

Селище міського типу Донецької області Новгородське хочуть перейменувати у Нью-Йорк. З такою рекомендацією виступили на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 3 лютого.

"Є пропозиція підтримати подання Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк та доручити народним депутатам України – членам Комітету – розробити і внести на розгляд парламенту проект постанови про перейменування селища", - сказав нардеп Андрій Клочко.

Таким чином, смт у Бахмутському районі буде повернено історичну назву. До слова, Інститут національної пам'яті підтримує таку ініціативу політиків.

Обговорення перейменування селища Новгородське у Нью-Йорк можна дивитися з 31 хвилини відео.

Новгородське стане знову Нью-Йорком

Чому саме Нью-Йорк?

Німецька колонія Нью-Йорк була заснована в 1892 році на правому березі річки Кривий Торець. Засновниками колонії були німці меноніти з хортицьких колоній.

Вже у 1905 році у населеному пункті був побудований цегельний завод, відкрито книжковий магазин, функціонував банк і Центральне училище. Згодом була відкрита жіноча прогімназія. У 1926 році в Нью-Йорку з'явилися школа для бідних, кооперативна лавка, семирічна школа і сільрада. Також діяв машинобудівний завод.

У 1917 році владу у селищі захопили радянські війська. 19 жовтня 1951-го Нью-Йорк було перейменовано на Новгородське.

Цікаво, що під назвою Нью-Йорк селище згадується навіть у драмі Віктора Некрасова "В рідному місті".

Додамо, що мова про перейменування Новгородського в Нью-Йорк йде ще з 2016 року. Тоді на сайті парламенту навіть було зареєстровано відповідний законопроєкт.

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