Украинские историки разрушили наглые фейки РФ про Одессу

Одесса гораздо старше и основала ее не Екатерина II (коллаж: РБК-Украина)

Одессе на самом деле не 226 лет, а гораздо больше. Советские мифы об истории города на самом деле неправдивы, говорят историки. Ведь про город упоминали еще в V веке, и уже тогда его гордо называли портом.

Украинский институт национальной памяти показал пятиминутный видеоролик под названием "Український Південь: Рання історія Одеси". В нем рассказывается вся правда про Одессу.

Одним из экспертов, задействованных в съемках, стал одесский историк Владимир Полторак. Он рассказал, что 2 сентября 1794 года на самом деле не является датой основания города.

Так, в "рескрипте Екатерины II о якобы основании Одессы от 27 мая (7 июня по новому стилю) 1794 года" на самом деле речь идет не о закладке города, а о достройке уже существующего города Хаджибей.

А дата - 2 сентября - на самом деле дата коронации императора Николая I.

На территории Одессы ныне найдено два древнегреческих поселения: Гавань Истриан на Приморском бульваре и Гавань Исиаков (сейчас - территория Лузановки). Их датируют V веком до нашей эры. Но эти колонии были полностью уничтожены в античности.

Дальнейшие археологические данные говорят, что здесь в течение тысячи лет вообще никто не жил.

"Город Кочубеев, этот город раньше назывался Хаджибей, а позже переименован в Одессу, впервые упоминается в хронике очень известного и авторитетного польского историке средневекового Яна Длугоша. Тогда он записал под 1415-м годом, что в том году 19-го мая польский король Владислав Ягайло в своих западноукраинских владениях, в частности в городе Снятын, встретил послов от Византийского императора и Константинопольского патриарха. Они жаловались, что Константинополь страдает от нападений турков. Король решил дать им щедрую помощь зерном со своего королевского порта - Кочубеев", - рассказывает профессор кафедры Истории Украины ОНУ им. И. Мечникова Тарас Гончарук.

Интересно, что в первом упоминании город называют портом, и он принимает участие в важном международном проекте. Причем о существовании города Кочубеев на берегу Черного моря существует десятки исторических свидетельств.

Таким образом, Одессе не двести лет, а более шестиста.

Историки рассказали правду об основании Одессы (видео: Ukrainian Institute of National Remembrance)

Консультантами ролика стали: доцент кафедры Истории Украины ОНУ им. И. Мечникова Владимир Полторак, начальник южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк, профессор кафедры Истории Украины ОНУ им. И.Мечникова Тарас Гончарук.

Ранее мы писали, что в центре Одессы нашли останки древней крепости.