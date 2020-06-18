Суд Харькова отменил переименование проспекта Григоренко в честь Жукова

Фото: проспект Григоренко (Жукова) в Харькове (gortransport.kharkov.ua)

Переименование проспекта противоречит закону Украины "О декоммунизации"

Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение местного городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени Жукова. Иск о противоправности решения подавала партия "Свобода".

Об этом сообщает местное издание 057.

По словам представителя партии, переименование проспекта противоречит закону Украины "О декоммунизации".

А вот по словам представителя мэрии, маршал Жуков освобождал Украину от нацистских захватчиков и не занимал высоких должностей в рядах коммунистической партии.

После этого, судья вынес решение и отменил решение горсовета. Проспект должны вновь переименовать в честь советского маршала Петра Григоренко.

"Иск удовлетворить. Признать противоправным и недействительным решение Харьковского городского совета от 26.02.2020 года №2075 / 20", - заявил судья.

Мэрия Харькова будет обжаловать решение и подаст апелляцию.

Напомним, в ноябре 2019 прошлого года вступило в силу постановление апелляционного суда Харькова о запрете переименования проспекта Григоренко.

Однако в феврале городской совет вновь переименовал проспект в честь Жукова.

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Автор: РБК-Украина