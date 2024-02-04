Посада буде вашою. 12 порад, як підготуватися й успішно пройти інтерв'ю в IT

Отримати цікаву роботу в IT-сфері з високою зарплатою мріють багато українців. Однак не всі знають, як найкраще підготуватися й успішно пройти співбесіду з рекрутером, HR-спеціалістом або тім лідом.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: DOU, dev.ua.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як саме можна підготуватися до співбесіди й отримати омріяну роботу в IT.

Проаналізувати вакансію

Першим кроком у підготовці до співбесіди має стати детальне вивчення вакансії, на яку ви відгукнулися.

Це допоможе пересвідчитися в тому, що:

пропоновані умови не відрізняються від ваших очікувань

ваших знань, вмінь та навичок достатньо для того, щоб зацікавити рекрутера

Якщо вакансія вам не підходить, краще не витрачати на неї час (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дослідити роботодавця

У закритті тієї чи іншої вакансії зацікавлений не лише кандидат, але й працедавець. До того, як почати підготовку до співбесіди, варто:

детально ознайомитись із компанією, що пропонує роботу

проектом, в якому вам доведеться працювати (якщо така інформація наявна)

відгуками про компанію, її діяльність та продукти (у соціальних мережах, на спеціалізованому порталі DOU тощо)

Це допоможе краще зрозуміти мету, цілі та завдання, що постануть перед вами як перед частиною команди. Крім того, аналіз роботодавця дозволить зробити певні висновки щодо перспективності співпраці з ним та вашого потенційного розвитку.

Підготувати самопрезентацію

Самопрезентація кандидата є важливою частиною співбесіди. Вона дозволяє:

продемонструвати ваші знання, вміння та навички, необхідні для посади

розповісти про попередній досвід і проаналізувати перспективи

переконати потенційного роботодавця в тому, що саме ви маєте стати частиною команди

Саме тому необхідно якнайкраще до неї підготуватися: переглянути свій попередній досвід на тлі вимог до обраної вакансії, згадати про свої сильні та слабкі сторони (базуючись на реальних перемогах і провалах), переглянути й згадати, що ви писали у своєму резюме і т.ін.

Самопрезентація кандидата - важливий етап у співбесіді (ілюстративне фото: pixabay.com)

Повторити теорію

Претендуючи на будь-яку посаду в IT-компанії (як технічну, так і не технічну), обов'язково потрібно:

вміти працювати в колективі та взаємодіяти з різними людьми

хотіти працювати "на результат"

володіти всіма необхідними теоретичними знаннями й практичними навичками

Саме тому перед співбесідою варто повторити, зокрема, теорію з технічної частини вимог до кандидата на посаду.

Згадати "практику"

У межах IT-співбесіди кандидатів майже завжди просять виконати практичне завдання "тут і зараз".

Йдеться не про окреме технічне інтерв'ю, а про live coding (кодування в реальному часі), або ж будь-яке інше завдання (все залежить від посади, на яку ви претендуєте).

Аби не засипатись на цьому етапі, варто докласти зусиль і підготуватися заздалегідь.

Під час співбесіди потрібно бути готовим до всього (ілюстративне фото: pixabay.com)

Продумати запитання

Виважені та продумані наперед запитання кандидата до потенційного роботодавця чи майбутніх колег:

можуть свідчити про серйозне ставлення до роботи та обов'язків

допоможуть отримати більше інформації про компанію, особливості проекту (продукту), чи команду

Підготувати себе

Готовність до співбесіди додасть впевненості вам і порадує інтерв'юера. Йдеться не лише про моральний стан, але й про зовнішній вигляд.

Для співбесіди варто обрати стримане й зручне вбрання - без зайвих стразів, паєток, або ж гавайських сорочок (костюм трійка при цьому також не обов'язковий).

Навіть якщо співбесіда запланована онлайн, найкраще обрати щось комфортне (не халат) й не занадто яскраве.

Крім того, до узгодженого відеодзвінка потрібно потурбуватися про "робоче місце", аби на задньому тлі ніхто не бігав й не кричав, а вас було добре видно й чутно.

До початку співбесіди потрібно підготувати абсолютно все - навіть воду, щоб втамувати спрагу (ілюстративне фото: pixabay.com)

Приходити завчасно

Приходити на будь-яке інтерв'ю варто завчасно.

Якщо спілкування заплановане в офлайні, прийти на місце зустрічі варто за 10 хвилин до зазначеного часу. Краще почекати, ніж запізнитись на співбесіду й одразу "втратити" в очах потенційних колег.

Якщо це зустріч в онлайн-форматі, долучитися до неї можна за 5 хвилин до початку. Проте до цього варто подбати про всі необхідні для відеоспілкування девайси та гаджети (заряд ноутбука, справність навушників або гарнітури і т.ін.).

Бути привітним

Під час співбесіди необхідно поводитися природньо. Бути привітним, ввічливім, людяним.

Рекрутери або HR-спеціалісти - теж люди, які можуть помилятися, мати поганий настрій або самопочуття. Вони, так само як і ви, можуть нервувати чи хвилюватися.

Тому до будь-яких ситуацій потрібно ставитися насамперед з розумінням.

Щира усмішка ще нікому не зашкодила (ілюстративне фото: pixabay.com)

Відповідати чесно

У межах спілкування під час інтерв'ю не варто перебільшувати свої знання чи навички, і тим паче - відверто брехати.

Треба знати все, про що ви розповідаєте, адже буквально перший тиждень роботи покаже реальний рівень ваших вмінь.

Водночас не соромтеся ставити уточнювальні запитання, адже це свідчить про бажання шукати шляхи до порозуміння.

Уникати "води"

Під час співбесіди спеціалісти радять дотримуватися принципу KISS (Keep It Simple, Stupid).

Йдеться про те, що відповіді та виконання завдань мають бути максимально простими та зрозумілими всім (щоб не здавалося, нібито ви намагаєтесь "заговорити зуби" або "лити воду").

Під час співбесіди все має бути чітко (ілюстративне фото: pixabay.com)

Написати follow-up

Після проходження співбесіди варто написати лист, який ще називається follow-up. Його складають та надсилають за підсумками зустрічі всім учасникам.

У ньому можна подякувати інтерв'юеру за приділений час і підтвердити, що ви й досі зацікавлені посадою.

На думку декого з рекрутерів і HR-спеціалістів, написання follow-up є потужною навичкою, що допомагає підтримувати контакт з клієнтами, партнерами чи роботодавцями.