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IT на експорт. Які країни найбільше цінують українських спеціалістів і платять великі з/п

Понеділок 25 грудня 2023 18:40
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IT на експорт. Які країни найбільше цінують українських спеціалістів і платять великі з/п Українських IT-фахівців цінують практично всюди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Український IT-експорт у 2023 році "просів" на тлі війни, проте наші айтішники високо цінуються у більшості країн світу. Українці співпрацюють з багатьма закордонними компаніями та отримують непогані зарплати.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які країни найбільше зацікавлені в українських кадрах і де платять великі зарплати.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: DOU, Національний банк України, HappyMonday.

Український IT-експорт у 2023 році

Українська IT-галузь більшою мірою орієнтується на експорт (більшість сервісних компаній працюють на зовнішньому ринку).

Згідно з даними Нацбанку, перший і другий квартали поточного року були достатньо успішнішими для IT-сфери. Вони принесли 1,675 млрд доларів і 1,702 млрд доларів відповідно.

У третьому кварталі 2023 року обсяг українського ІТ-експорту зменшився на 3,3% (у порівнянні з попереднім кварталом) і склав 1,646 млрд доларів.

На думку низки експертів, четвертий квартал поточного року може показати кращі результати, але про це зможемо говорити дещо згодом.

В цілому більшість фахівців відзначають, що ІТ-експорт повертається нині до цифр, які були ще до початку великої війни. Хоча обсяг ІТ-експорту за місяць тримається на стабільному рівні 500-600 млн доларів (із певними коливаннями).

Работа, Офис, Команда, Бизнес, Интернет

Ситуація на ринку зараз - не найкраща, але все зміниться (ілюстративне фото: Рixabay)

Які країни найбільше зацікавлені в українцях

Найменше українська ІТ-сфера співпрацює нині з Румунією, Грузією, Гібралтаром і Латвією.

А ось до десятки країн, які приносять найбільше виторгу для України, увійшли: США (беззаперечний лідер), Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія, Польща та Нідерланди.

Серед інших країн, які замовляють ІТ-послуги в українських фахівців, - Канада, ОАЕ, Данія, Ірландія, Швеція, Франція, Литва та Бельгія.

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Українців цінують за знання, відповідальність та доступність (ілюстративне фото: Рixabay)

Де українцям платять великі зарплати

В середньому річні зарплати IT-спеціалістів в Україні коливаються від 13 500 доларів до 54 000 доларів - залежно від спеціальності та рівня знань і навичок.

Найближчим до українського IT-ринку за рівнем зарплат є ринок Польщі. Тут українці можуть заробляти в середньому від 19 800 доларів до 50 800 доларів на рік.

У Німеччині річна зарплата айтівців може становити в середньому від 53 800 доларів до 94 800 доларів.

А ось у США IT-фахівців цінують ледь не найбільше. Середня річна зарплата там також залежить від рівня знань і практичного досвіду (Trainee, Junior, Middle та Senior). Вона може стартувати від близько 50 000 доларів і сягати для деяких спеціальностей 125 000 доларів на рік.

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Зарплати українців за кордоном залежать від багатьох факторів (ілюстративне фото: Рixabay)

Основні проблеми IT-ринку в Україні

За словами експертів, головна проблема для IT-ринку в Україні зараз - повномасштабна війна. Йдеться, зокрема, про:

  • мобілізацію працівників
  • втрату клієнтів
  • ускладнені можливості для переговорів із новими замовниками
  • постійні обстріли
  • загрози блекаутів
  • потреба у створенні безпечних умов праці для фахівців
  • складність в отриманні дозволів для українців (чоловіків) на тимчасовий виїзд за кордон - на важливі заходи чи перемовини
  • економічну ситуацію в країні

Виходячи з цього замовники все більш активно починають аналізувати інші ринки (де менше ризиків та є прогнозованість).

Водночас ІТ-галузь в Україні має високу адаптивність і стабільність, порівняно з іншими провідними індустріями.

Аналітики "стримано" прогнозують, що в майбутньому все зміниться на краще - у першому півріччі 2024 року ситуація на глобальних ринках почне покращуватись, а разом з тим збільшиться і кількість замовлень IT-продуктів і сервісів в українських компаній.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки треба вчитися, щоб перейти в ІТ, а також які професії бувають і де знайти найкращі курси.

Ознайомтесь також із кращими фільмами про IT-індустрію, заснованими на реальних історіях.

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