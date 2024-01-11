Як підготуватися до технічного інтерв'ю та пройти співбесіду в IT: джобхаки і відео

IT-сфера в Україні розвивається невпинно. Для того, щоб успішно пройти технічну співбесіду та отримати роботу мрії, кандидатам необхідно володіти всіма навичками, зазначеними в резюме, а також вміти комунікувати з потенційними колегами.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: dev.ua, DOU, GoIT Global.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто і для чого проводить технічну співбесіду, як до неї підготуватися та які "інструменти" найкраще використати.

Етапи відбору кандидатів

В цілому відбір кандидатів в IT-сфері складається з низки основних етапів (у різних компаніях вони можуть дещо відрізнятися за форматом чи послідовністю):

скринінгу резюме - швидкого знайомство рекрутера з кандидатом (онлайн, телефоном чи оффлайн) і перевірки ключового досвіду й навичок

- швидкого знайомство рекрутера з кандидатом (онлайн, телефоном чи оффлайн) і перевірки ключового досвіду й навичок інтерв'ю з менеджером з управління персоналом (Human Resources Specialist, HR Specialist) - для виявлення мотивації, першої оцінки soft і hard скілів, розуміння цінностей та цілей кандидата

з управління персоналом (Human Resources Specialist, HR Specialist) - для виявлення мотивації, першої оцінки soft і hard скілів, розуміння цінностей та цілей кандидата тестового завдання - для демонстрації знань і навичок, необхідних для вакансії (після цього потенційний роботодавець може збирати відгуки керівників з попередніх місць роботи кандидата)

- для демонстрації знань і навичок, необхідних для вакансії (після цього потенційний роботодавець може збирати відгуки керівників з попередніх місць роботи кандидата) технічної співбесіди - для обговорення виконання тестового завдання, уточнення деталей щодо виконаної роботи, більш глибокої оцінки профейсійних навичок і моделей поведінки

- для обговорення виконання тестового завдання, уточнення деталей щодо виконаної роботи, більш глибокої оцінки профейсійних навичок і моделей поведінки фінального етапу відбору кандидатів - клієнтського інтерв'ю (бар-рейзингу), що є перехресним спілкуванням кандидата з командою в межах якого обидві сторони можуть остаточно зрозуміти, чи підходять одне одному

Боятися співбесід не варто (ілюстративне фото: pixabay.com)

Хто і для чого проводить технічну співбесіду

Метою технічної співбесіди є оцінка сильних і слабких сторін потенційного співробітника - технічних навичок і знань кандидата на ту чи іншу посаду (якщо він добре показав себе на попередніх етапах відбору та впорався із тестовим завданням).

Йдеться про рівень професійної компетенції, практичні вміння, способи вирішення технічних завдань й аналіз мислення та рішень людини за різних обставин.

Технічну співбесіду може проводити Team Lead команди розробки або Project Manager проекту, до якого планують залучити спеціаліста.

На цій співбесіді може бути також присутній HR-менеджер (він найчастіше виступає комунікатором - допомагає кандидату почуватися впевненіше, підтримує дружню спокійну атмосферу).

Кожна людина, присутня на співбесіді, складає про вас власну думку (ілюстративне фото: pixabay.com)

З чого складається технічне інтерв'ю

Технічна співбесіда може містити в собі низку основних етапів:

знайомство потенційного співробітника з продуктом - для кращого розуміння завдань та цілей команди, а також способів їх досягнення

самопрезентація кандидата - підсумок релевантного досвіду в конкретних цифрах і фактах (включно з освітою), розповідь про попередні досягнення та плани щодо майбутнього розвитку, пояснення - чому саме ви підходите на вакансію

технічна частина - коли фахівець компанії розпитує кандидата про його практичний досвід, виконані проекти, застосовані технології, складнощі під час роботи й т.ін.

перевірка рівня англійської мови - оскільки більшість професій в IT-сфері нерозривно пов'язані з використанням цієї мови

У межах технічної співбесіди кандидату можуть дати завдання, яке необхідно виконати "тут і зараз". Для цього обирають невеликі, але "каверзні" задачі для демонстрації розуміння різних підходів у програмуванні, алгоритмічного мислення, швидкого "включення" в роботу тощо.

Інколи в межах технічної співбесіди кандидат може зустрітися також із так званим бліц-опитуванням - коли йому швидко ставлять низку конкретних питань з тієї галузі, в якій він працював раніше й планує працювати в майбутньому.

В деяких компаніях бліц-опитування проводять і для визначення soft скілів кандидата - щоб краще зрозуміти його особисті якості, поведінку та рівень міжособистісного спілкування (які допомагають взаємодіяти з колегами чи клієнтами).

Якщо у вас достатньо знань, вірте в себе - і все вийде (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як підготуватися до технічної співбесіди

В межах підготовки до технічного інтерв'ю експерти радять дотримуватися низки основних джобхаків.

Моніторити проект і компанію. Це допоможе підготувати цільові питання щодо проекту чи вакансії, а також покаже вашу зацікавленість.

Детально ознайомитись зі своєю вакансією (або навіть із суміжними). Щоб дослідити всі вимоги до кандидата й заздалегідь підготувати свої сильні сторони чи успішні кейси (в розрізі того, що шукає роботодавець).

Бути готовим до надзусиль. Показати потенційному роботодавцеві готовність до усіх викликів на новій посаді.

Навчитися робити самопрезентацію. Щоб під час співбесіди перетворити банальну розповідь на "шоу", почуватися більш впевнено за будь-яких обставин і запам'ятатися інтерв'юеру.

Дослідити свої сильні та слабкі сторони. Щоб показати свою самосвідомість та підібрати комфортну роботу без зайвих загроз для результату.

Завжди знайте собі ціну (ілюстративне фото: pixabay.com)

Навчитися відстоювати свою позицію, але не "зарубуватися" зі співрозмовником. Технічні дискусії на професійному рівні допустимі, але надмірна непоступливість може здатися неготовністю кандидата працювати в команді.

Бути готовим до надто простих питань. У межах технічного інтерв'ю вас можуть питати про будь-що, при цьому ваша реакція має бути адекватною та в жодному разі не агресивною чи зверхньою.

Не боятися чогось не знати. Під час співбесіди не можна панікувати (навіть якщо ви чогось не знаєте). Візьміть "паузу" і подумайте, чи дійсно не можете відповісти на запитання - якщо це так, поясніть чесно, що з такими технологіями ви ще не працювали, але обов'язково з'ясуєте відповідь (ваша реакція на незнання може розказати набагато більше, ніж правильна відповідь).

Досконально згадати свій крайній проект. На співбесідах часто запитують про обов'язки та розв'язання нагальних питань в межах останнього робочого місця (проекту, компанії).

Підготуватися до розповіді про досвід за методикою STAR (Situation - Target - Action - Result). Вона фокусується на перевірці скілів на тлі досвіду й поведінки та розповідає про - ситуацію (опис кейса) - задачу (яку вам треба було вирішити) - конкретні дії (зроблені вами для вирішення) - результат (отриманий в результаті процесу, бажано - в цифрах).

Попередній досвід і схвалені рішення можуть багато розповісти про людину (ілюстративне фото: pixabay.com)

Бути готовим до практичних задач та live coding (кодування в реальному часі). Приклади таких задач та алгоритми їх вирішення можна пошукати на сайтах HackerRank, LeetCode або Codewars.

Підготувати свої запитання до потенційних колег. Це свідчитиме про ваше серйозне ставлення до роботи та допоможе отримати більше інформації про особливості проекту, продукту чи команду.

Не зазубрювати відповіді. Треба знати все, про що ви розповідаєте під час співбесіди, адже буквально перший тиждень роботи покаже реальний рівень ваших знань.

Дотримуватися принципу KISS (Keep It Simple, Stupid). Відповіді та виконання завдань під час технічної співбесіди мають бути максимально простими та зрозумілими всім (щоб не здавалося, нібито ви намагаєтесь "заговорити зуби").

Підготувати себе і простір. Готовність до співбесіди додасть впевненості вам і порадує інтерв'юера. Йдеться про зовнішній вигляд, пунктуальність, готовність усіх гаджетів і "заднього фону" (якщо розмова відбуватиметься онлайн).

Співбесіди можуть проходити як в офісі, так і онлайн (ілюстративне фото: pixabay.com)

Корисні YouTube-канали

Корисні поради щодо технічних співбесід, відео про програмування, практичні завдання чи розбори рішень можна знайти на низці спеціалізованих YouTube-каналів.

Interviewing.io

Канал для всіх, хто хоче успішно пройти співбесіду (скріншот: youtube.com/interviewingio)

Clément Mihailescu

Канал для технічної підготовки до співбесід (скріншот: youtube.com/clem)

Byte by Byte

Канал для розробників та інженерів (скріншот: youtube.com/ByteByByte)

CS Dojo

Канал для всіх, кого цікавить програмування та інформатика (скріншот: youtube.com/CSDojo)

HackerRank

Канал для розробників, менеджерів і рекрутерів (скріншот: youtube.com/HackerrankOfficial)

Google Developers

Канал для розробників, інженерів і всіх, хто любить технології (скріншот: youtube.com/GoogleDevelopers)

Programming with Mosh

Канал для справжніх програмістів (скріншот: youtube.com/programmingwithmosh)