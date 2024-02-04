Должность будет вашей. 12 советов, как подготовиться и успешно пройти интервью в IT
Получить интересную работу в IT-сфере с высокой зарплатой мечтают многие украинцы. Однако не все знают, как лучше всего подготовиться и успешно пройти собеседование с рекрутером, HR-специалистом или тим лидом.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно можно подготовиться к собеседованию и получить желаемую работу в IT.
При подготовке материала были использованы следующие источники: DOU, dev.ua.
Проанализировать вакансию
Первым шагом в подготовке к собеседованию должно стать детальное изучение вакансии, на которую вы откликнулись.
Это поможет убедиться в том, что:
- предлагаемые условия не отличаются от ваших ожиданий
- ваших знаний, умений и навыков достаточно для того, чтобы заинтересовать рекрутера
Если вакансия вам не подходит, лучше не тратить на нее время (иллюстративное фото: pixabay.com)
Изучить работодателя
В закрытии той или иной вакансии заинтересован не только кандидат, но и работодатель. До того как начать подготовку к собеседованию, следует:
- подробно ознакомиться с компанией, предлагающей работу
- проектом, в котором вам придется работать (если такая информация есть)
- отзывами о компании, ее деятельности и продуктах (в социальных сетях, на специализированном портале DOU и т.д.)
Это поможет лучше понять цели и задачи, которые предстанут перед вами как перед частью команды. Кроме того, анализ работодателя позволит сделать определенные выводы о перспективности сотрудничества с ним и вашем потенциальном развитии.
Подготовить самопрезентацию
Самопрезентация кандидата является важной частью собеседования. Она позволяет:
- продемонстрировать ваши знания, умения и навыки, необходимые для должности
- рассказать о предыдущем опыте и проанализировать перспективы
- убедить потенциального работодателя в том, что именно вы должны стать частью команды
Именно поэтому необходимо к ней подготовиться: пересмотреть свой предыдущий опыт на фоне требований к выбранной вакансии, вспомнить о своих сильных и слабых сторонах (основываясь на реальных победах и провалах), пересмотреть и вспомнить, что вы писали в своем резюме и т.д.
Самопрезентация кандидата - важный этап в собеседовании (иллюстративное фото: pixabay.com)
Повторить теорию
Претендуя на любую должность в IT-компании (как техническую, так и не техническую) обязательно нужно:
- уметь работать в коллективе и взаимодействовать с разными людьми
- хотеть работать "на результат"
- обладать всеми необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками
Именно поэтому перед собеседованием следует повторить, в частности, теорию технической части требований к кандидату на должность.
Вспомнить "практику"
В рамках IT-собеседования кандидатов почти всегда просят выполнить практическую задачу "здесь и сейчас".
Речь идет не об отдельном техническом интервью, а о live coding (кодировании в реальном времени), или любой другой задаче (все зависит от должности, на которую вы претендуете).
Чтобы не засыпаться на этом этапе, следует приложить усилия и подготовиться заранее.
Во время собеседования нужно быть готовым ко всему (иллюстративное фото: pixabay.com)
Продумать вопросы
Взвешенные и продуманные вопросы кандидата к потенциальному работодателю или будущим коллегам:
- могут свидетельствовать о серьезном отношении к работе и обязанностям
- помогут получить больше информации о компании, особенностях проекта (продукта), или команде
Подготовить себя
Готовность к собеседованию придаст вам уверенности и порадует интервьюера. Речь идет не только о моральном состоянии, но и о внешнем виде.
Для собеседования стоит выбрать сдержанный и удобный наряд - без лишних стразов, паеток, или же гавайских рубашек (костюм тройка при этом также не обязателен).
Даже если собеседование запланировано онлайн, лучше выбрать что-то комфортное (не халат) и не слишком яркое.
Кроме того, до согласованного видеозвонка нужно позаботиться о "рабочем месте", чтобы на заднем фоне никто не бегал и не кричал, а вас было хорошо видно и слышно.
До начала собеседования нужно подготовить абсолютно все - даже воду, чтобы утолить жажду (иллюстративное фото: pixabay.com)
Приходить заранее
Приходить на любое интервью стоит немного раньше назначенного времени.
Если запланировано общение в оффлайне, прийти на место встречи стоит за 10 минут до указанного времени. Лучше подождать, чем опоздать на собеседование и сразу "потерять" в глазах потенциальных коллег.
Если это встреча в онлайн-формате, присоединиться к ней можно за 5 минут до начала. Однако до этого стоит позаботиться обо всех необходимых для видеообщения девайсах и гаджетах (заряде ноутбука, исправности наушников или гарнитуры и т.п.).
Быть приветливым
Во время собеседования нужно вести себя естественно. Быть приветливым, вежливым, человечным.
Рекрутеры или HR-специалисты - тоже люди, которые могут ошибаться, быть в плохом настроении или неважно себя чувствовать. Они, как и вы, могут нервничать или волноваться.
Поэтому к любым ситуациям нужно относиться, прежде всего, с пониманием.
Искренняя улыбка еще никому не повредила (иллюстративное фото: pixabay.com)
Отвечать честно
В рамках общения во время интервью не стоит преувеличивать свои знания или навыки, и тем более откровенно лгать.
Надо знать все, о чем вы рассказываете, ведь буквально первая неделя работы покажет реальный уровень ваших умений.
В то же время, не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, ведь это свидетельствует о желании искать пути к взаимопониманию.
Избегать "воды"
Во время собеседования специалисты советуют придерживаться принципа KISS (Keep It Simple, Stupid).
Речь идет о том, что ответы и выполнение задач должны быть максимально простыми и понятными всем (чтобы не казалось, что вы пытаетесь "заговорить зубы" или "лить воду").
Во время собеседования все должно быть ясно (иллюстративное фото: pixabay.com)
Написать follow-up
После прохождения собеседования следует написать письмо, которое еще называется follow-up. Его составляют и присылают по итогам встречи всем участникам.
В нем можно поблагодарить интервьюера за уделенное время и подтвердить, что вы до сих пор заинтересованы должностью.
По мнению некоторых рекрутеров и HR-специалистов, написание follow-up является мощным навыком, помогающим поддерживать контакт с клиентами, партнерами или работодателями.
Напомним, ранее мы рассказывали, как составить резюме, чтобы не упустить работу в IT, а также какие типичные ошибки с точки зрения HR допускают кандидаты.
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