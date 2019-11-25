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Портится настроение: Елена Зеленская рассказала о ссорах с мужем (видео)

STYLERПерсоны    25.11.2019 - 12:35
Портится настроение: Елена Зеленская рассказала о ссорах с мужем (видео)
Елена и Владимир Зеленские (фото: РБК-Украина)

Елена Зеленская поделилась личными переживаниями

Елена Зеленская в откровенном интервью рассказала, ругает ли она супруга Владимира Зеленского из-за его политических заявлений, готовит ли она дома, а также чем планирует заниматься на должности первой леди. Об этом сообщает ТСН.

Елена Зеленская говорит, что на переосмысление своего статуса ушло полгода. Елена говорит, что ей очень не хочется потерять себя в новом статусе.

"Мой муж хочет, чтобы я всегда была впереди. И иногда толкает меня вперед. Но есть протокольные правила, по которым я должна быть сзади", - говорит Елена.

Кроме того, первая леди рассказала о ссорах с президентом. Елена говорит, что лучше, если бы она не ругала Владимира, так как из-за этого у него портится настроение.

"О заявлениях я не могу его ругать. И мы пытаемся дома поменьше говорить о работе. Но, если мне захочется, я могу его поругать, да. Никто не запрещает", - сказала она.

Елена рассказала, что готовит на завтрак детям обычные блюда - овсянку, омлет сырники. В этом ей помогает бабушка и няня.

К слову, Елена совсем не мечтала о славе и публичности и очень комфортно чувствовала себя за кулисами в качестве сценариста студии "Квартал 95". Соответственно, решение Владимира баллотироваться в президенты Украины у нее особого восторга не вызвало.

Интервью с Еленой Зеленской (видео: YouTube/ТСН)

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