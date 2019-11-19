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Елена Зеленская рассказала о "казусе" с платьем в Японии (фото)

STYLERПерсоны    19.11.2019 - 10:31
Елена Зеленская рассказала о "казусе" с платьем в Японии (фото)
Елена и Владимир Зеленские в Японии (коллаж: РБК-Украина)

Елена Зеленская удивилась, когда узнала о скандале с "желтым платьем"

Елена и Владимир Зеленские в октябре посетили интронизацию императора Японии Нарухито. "Спорный" наряд первой леди долго обсуждался в сети. Супруге президента предъявляли неуважение к традициям Японии, согласно которым желтый цвет можно носить только членам императорской семьи.

Но, как выяснилось позже, подобный запрет действовал лишь до VIII века. В посольстве Японии также высказались об "инциденте", указав, что дресс-кода относительно цвета нарядов у них нет, и наряд первой леди лишь подчеркнул уважение к традициям страны.

Елена Зеленская рассказала о &quot;казусе&quot; с платьем в Японии (фото)

Елена Зеленская в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Сама же Елена Зеленская прокомментировала "скандал" в недавнем интервью для Vogue UA. Первая леди говорит, что во время поездки была полностью довольна своим образом от украинского дизайнера... пока не увидела публикации украинских СМИ.

Кроме того, оплошность в дресс-коде для зарубежной поездки допустить непросто. Дело втом, что перед любым визитом МИД принимающей страны присылает протокол, в котором указаны все нюансы. Украинский дизайнер, сшивший наряды Зеленской для Японии, получил заказ на два платья за месяц и согласовал их с первой леди.

Елена Зеленская говорит, что в своих публичных выходах видит отличную возможность показать миру творения талантливых украинских дизайнеров.

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