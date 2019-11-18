Елена Зеленская призналась, почему не показывает лицо сына (видео)

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская откровенно рассказала о семье

Елена Зеленская рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как она стала первой леди. Супруга президента Украины призналась, что не очень любит публичность и назвала причину, почему не показывает снимки детей в социальных сетях.

Об этом стало известно из интервью первой леди для Vogue UA. Елена Зеленская говорит, что супруги очень хотят сохранить свою частную жизнь. Особенно ей хотелось бы оградить от публичности детей.

И если старшая дочь, 15-летняя Александра, уже успела понять, что такое известность и узнаваемость, то шестилетнего Кирилла супруги прячут от посторонних глаз. Саша снялась с папой в романтической комедии "8 новых свиданий", поучаствовала в "Рассмеши комика".

Елена хочет, чтобы дети сами выбирали, как им жить. И надеется, что Саша не будет заниматься сферой кино и шоу-бизнеса.

Семья Зеленских (видео: Vogue UA)

"У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство: играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе излишнего внимания", - призналась первая леди.

Елена Зеленская говорит, что и раньше не выкладывала в социальные медиа фото детей и сейчас не собирается это делать.

Что касается перемен, супруга президента говорит, что ее жизнь не изменилась, изменились обстоятельства. Теперь ее повсюду сопровождает охрана и единственным местом, в котором ей удается побыть наедине с собой, стала ванная комната.

Александра и Кирилл Зеленские (видео: instagram.com/zefamily)