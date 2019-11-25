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Псується настрій: Олена Зеленська розповіла про сварки з чоловіком (відео)

STYLERПерсони    25.11.2019 - 12:35
Псується настрій: Олена Зеленська розповіла про сварки з чоловіком (відео)
Олена і Володимир Зеленские (фото: РБК-Україна)

Олена Зеленська поділилася особистими переживаннями

Олена Зеленська у відвертому інтерв'ю розповіла, сварить вона дружина Володимира Зеленського з-за його політичних заяв, готує вона вдома, а також чим планує займатися на посади першої леді. Про це повідомляє ТСН.

Так, перша леді говорить, що на переосмислення свого статусу пішло півроку. Олена розповіла, що їй дуже не хочеться втратити себе в статусі дружини президента.

"Мій чоловік хоче, щоб я завжди була попереду. І іноді штовхає мене вперед. Але є протокольні правила, за якими я повинна бути ззаду", - говорить Олена.

Крім того, перша леді розповіла про сварки з президентом. Олена каже, що краще, якщо б вона не сварила Володимира, бо через це у нього псується настрій.

"Про заяви я не можу його сварити. І ми намагаємося вдома поменше говорити про роботу. Але, якщо мені захочеться, я можу його насварити, так. Ніхто не забороняє", - сказала вона.

Олена розповіла, що готує на сніданок дітям звичайні страви - вівсянку, омлет сирники. У цьому їй допомагає бабуся і няня.

До слова, Олена зовсім не мріяла про славу і публічності і дуже комфортно почувала себе за лаштунками в якості сценариста студії "Квартал 95". Відповідно, рішення Володимира балотуватися в президенти України у неї особливого захоплення не викликало.

Інтерв'ю з Оленою Зеленською (відео: YouTube/ТСН)

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