Порошенко высказался о дебатах 19 апреля: сеть возмущена

Дебаты Порошенко и Зеленского, которые должны были состояться 14 апреля в 14:14 по киевскому времени в НСК "Олимпийский", завершились. Президент Украины Петр Порошенко высказался по поводу отсутствия кандидата Владимира Зеленского, а также прокомментировал предстоящие дебаты. В социальной сети Facebook украинцы отреагировали на прошедшие дебаты, а также на слова гаранта об их проведении 19 апреля.

Петр Порошенко заявил, что он придет на дебаты 19 апреля.

"Я как законопослушный гражданин и кандидат в президенты 19 апреля в 20:00 точно буду в студии "Суспільного" для проведения дебатов, как это предусмотрено украинским законодательством", - сказал президент.

Дебаты Порошенко и Зеленского - президент высказался о дебатах 19 апреля (фото: president.gov.ua)

В сети отреагировали на заявление действующего гаранта:

Позорище… Барыга, у которого руки по локоть в крови стоит и выклянчивает за него проголосовать. Раньше надо было думать, а не когда пукан пригорает. А люди которые собрались сейчас на НСК вообще-то пришли на концерт, который уже начался.

Порошенко, не позорься, хватит бегать по перрону, поезд твой ушел. Народ против тебя!!!!!

Сцикун Петя! Выйди на Стадион 19, а не под стадион с массовкой!

Все верно, по закону на ТВ! Все!

Какие вы тумаки, есть закон, там написано: в общественном телевидении, и его вашему кандидату надо соблюдать. А ваш Зеля хочет идти против закона. Тогда какой он будет президент, который не будет придерживаться законов? Он будет правонарушитель, а еще боится ссыкун, потому что тупой и говорить не умеет… в экономике и политике 0.

Во время дебатов президента Порошенко маленький шут господина Коломойского успел трижды сдать анализы...

Хочет президент дебатов, хочет показать какой он грамотный политик на фоне Зеленского, а толку? Та же соломинка уже не поможет, народ уже свой выбор сделал.

Где Зеленский? Прячется.

Зеленский не придет и 19-го. Зеленский – трус.

Напомним, что ранее у Порошенко назвали условие дебатов на НСК 19 апреля. Представитель избирательного штаба Петра Алексеевича Порошенко Олег Медведев рассказал при каких условиях гарант примет участие в дебатах на "Олимпийском".

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский рассказал, почему не сдал анализы на НСК "Олимпийский". Зеленский сообщил, что против него "кто-то готовил провокации" и когда-нибудь все узнают эту информацию.