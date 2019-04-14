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Порошенко разъяснил позицию по дебатам 19 апреля

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 14:44
Порошенко разъяснил позицию по дебатам 19 апреля
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко выступил за дебаты в студии "Суспільного"

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля могут пройти только в студии "Суспільного". Об этом Порошенко заявил на НСК "Олимпийском", передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что каждый украинец имеет право знать позицию кандидатов на должность президента на следующие 5 лет, которые будут определять будущее Украины и ее народа

"Я как законопослушный гражданин и кандидат в президенты 19 апреля в 20:00 точно буду в студии "Суспільного" для проведения дебатов, как это предусмотрено украинским законодательством", - добавил президент.

Порошенко разъяснил позицию по дебатам 19 апреля

 

Напомним, сегодня утром у Порошенко назвали условие дебатов на НСК 19 апреля. В частности, по словам спикера его избирательного штаба Олега Медведева, президент появится на стадионе, если время дебатов не будет совпадать с эфиром на "Суспільном".

До этого спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что дебаты планируются на последнюю пятницу перед днем тишины - 19 апреля, как это предусмотрено законодательством.

"Позиция Зеленского была озвучена - что мы к дебатам готовы и идем на них. Они состоятся на стадионе", - отметил Разумков.

 

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