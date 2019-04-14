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Зеленский рассказал, почему не сдал анализы на НСК "Олимпийский"

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 11:38
Зеленский рассказал, почему не сдал анализы на НСК "Олимпийский"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сообщил, что против него готовилась провокация

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал, почему отказался ехать сдавать анализы на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Новости Украины.

Зеленский сообщил, что против него "кто-то готовил провокации" и когда-нибудь все узнают эту информацию.

"Я туда не поехал, получил такую секретную информацию. Сейчас я не готов о ней говорить", - рассказал кандидат в президенты.

Также он сообщил, что мог сдать анализы в знакомых ему частных клиниках "Борис" и "Евролаб".

"Я мог поехать туда, или туда. Я действительно не хотел ехать в НСК по очень простой причине: я не знал, что там будут делать с моими анализами потом", - подчеркнул Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский прокомментировал, почему на него работают люди Коломойского. Зеленский пояснил, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан является частью одной из трех компаний, с которой у него заключен контракт.

Напомним, у Зеленского прокомментировали движение Украины в НАТО. По словам спикера предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрия Разумкова, интеграция в Североатлантический альянс действительно важна для Украины и сейчас в штабе Зеленского не видят ее альтернативы.

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