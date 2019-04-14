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У Порошенко назвали условие дебатов на НСК 19 апреля

Новости » Выборы 2019    14.04.2019 - 11:54
У Порошенко назвали условие дебатов на НСК 19 апреля
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Дебаты с Порошенко на НСК пройдут, если они не совпадут с эфиром  "Суспільного"

Дебаты с Петром Порошенко на НСК "Олимпийском" 19 апреля могут состояться, если они не будут совпадать по времени с дебатами в эфире "Суспільного". Об этом в эфире "5 канала" заявил представитель его избирательного штаба Олег Медведев.

По его словам, Порошенко 19 апреля появится на стадионе, если время дебатов не будет совпадать с эфиром на "Суспільном".

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на "Суспільном", Порошенко пойдет на "Суспільне", - пояснил Медведев.

Напомним, накануне Порошенко записал еще одно обращение к Владимиру Зеленскому с призывом принять участие в дебатах на НСК 14 апреля. Ожидается, что сегодня в 14:14 на стадионе начнется выступление действующего президента.

Отметим, ранее Зеленский также рассказал, почему не сдал анализы на НСК "Олимпийский" вместе с Порошенко. В частности, он отметил, что против него "кто-то готовил провокации" и когда-нибудь все узнают эту информацию.

 

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