Порошенко висловився про дебати 19 квітня: мережа обурена

Дебати Порошенко і Зеленського, які повинні були відбутися 14 квітня о 14:14 за київським часом на НСК "Олімпійський", завершилися. Президент України Петро Порошенко висловився з приводу відсутності кандидата Володимира Зеленського, а також прокоментував майбутні дебати. У соціальній мережі Facebook українці відреагували на ці дебати, а також на слова гаранта про їх проведення 19 квітня.

Петро Порошенко заявив, що він прийде на дебати 19 квітня.

"Я як законослухняний громадянин і кандидат в президенти 19 квітня в 20:00 точно буду в студії "Суспільного" для проведення дебатів, як це передбачено українським законодавством", - сказав президент.

Дебати Порошенко і Зеленського - президент висловився про дебати 19 квітня (фото: president.gov.ua)

У мережі відреагували на заяву чинного гаранта:

Позорище... Барига, у якого руки по лікоть у крові стоїть та канючить за нього проголосувати. Раніше треба було думати, а не коли пукан пригорає. А люди які зібралися зараз на НСК взагалі прийшли на концерт, який вже розпочався.

Порошенко, не ганьбися, вистачить бігати по перону, твій поїзд пішов. Народ проти тебе!!!!!

Сцикун Петя! Вийди на Стадіон 19, а не під стадіон з масовкою!

Всі вірно, за законом на ТБ! Все!

Які ви стусани, є закон, там написано: у громадському телебаченні, і його вашому кандидату треба дотримуватися. А ваш Зеля хоче йти проти закону. Тоді який він буде президент, який не буде дотримуватися законів? Він буде правопорушник, а ще боїться сцикун, бо тупий і говорити не вміє... в економіці і політиці 0.

Під час дебатів президента Порошенко маленький блазень пана Коломойського встиг тричі здати аналізи...

Хоче президент дебатів, хоче показати який він грамотний політик на тлі Зеленського, а толку? Та ж соломинка вже не допоможе, народ вже свій вибір зробив.

Де Зеленський? Ховається.

Зеленський не прийде і 19-го. Зеленський – боягуз.

Нагадаємо, що раніше у Порошенка назвали умову дебатів на НСК 19 квітня. Представник виборчого штабу Петра Олексійовича Порошенка Олег Медведєв розповів за яких умов гарант візьме участь у дебатах на "Олімпійському".

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський розповів, чому не здав аналізи на НСК "Олімпійський". Зеленський повідомив, що проти нього "хтось готував провокації" і коли-небудь всі впізнають цю інформацію.