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Порошенко висловився про дебати 19 квітня: мережа обурена


Дебати Порошенко і Зеленського 14 квітня на НСК "Олімпійському" завершилися

Дебати Порошенко і Зеленського, які повинні були відбутися 14 квітня о 14:14 за київським часом на НСК "Олімпійський", завершилися. Президент України Петро Порошенко висловився з приводу відсутності кандидата Володимира Зеленського, а також прокоментував майбутні дебати. У соціальній мережі Facebook українці відреагували на ці дебати, а також на слова гаранта про їх проведення 19 квітня.

Петро Порошенко заявив, що він прийде на дебати 19 квітня.

"Я як законослухняний громадянин і кандидат в президенти 19 квітня в 20:00 точно буду в студії "Суспільного" для проведення дебатів, як це передбачено українським законодавством", - сказав президент.

Дебати Порошенко і Зеленського - президент висловився про дебати 19 квітня (фото: president.gov.ua)

У мережі відреагували на заяву чинного гаранта:

  • Позорище... Барига, у якого руки по лікоть у крові стоїть та канючить за нього проголосувати. Раніше треба було думати, а не коли пукан пригорає. А люди які зібралися зараз на НСК взагалі прийшли на концерт, який вже розпочався.
  • Порошенко, не ганьбися, вистачить бігати по перону, твій поїзд пішов. Народ проти тебе!!!!!
  • Сцикун Петя! Вийди на Стадіон 19, а не під стадіон з масовкою!
  • Всі вірно, за законом на ТБ! Все!
  • Які ви стусани, є закон, там написано: у громадському телебаченні, і його вашому кандидату треба дотримуватися. А ваш Зеля хоче йти проти закону. Тоді який він буде президент, який не буде дотримуватися законів? Він буде правопорушник, а ще боїться сцикун, бо тупий і говорити не вміє... в економіці і політиці 0.
  • Під час дебатів президента Порошенко маленький блазень пана Коломойського встиг тричі здати аналізи...
  • Хоче президент дебатів, хоче показати який він грамотний політик на тлі Зеленського, а толку? Та ж соломинка вже не допоможе, народ вже свій вибір зробив.
  • Де Зеленський? Ховається.
  • Зеленський не прийде і 19-го. Зеленський – боягуз.

Нагадаємо, що раніше у Порошенка назвали умову дебатів на НСК 19 квітня. Представник виборчого штабу Петра Олексійовича Порошенка Олег Медведєв розповів за яких умов гарант візьме участь у дебатах на "Олімпійському".

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський розповів, чому не здав аналізи на НСК "Олімпійський". Зеленський повідомив, що проти нього "хтось готував провокації" і коли-небудь всі впізнають цю інформацію.

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