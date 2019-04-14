Порошенко висловився про дебати 19 квітня: мережа обурена

Дебати Порошенко і Зеленського 14 квітня на НСК "Олімпійському" завершилися
Дебати Порошенко і Зеленського, які повинні були відбутися 14 квітня о 14:14 за київським часом на НСК "Олімпійський", завершилися. Президент України Петро Порошенко висловився з приводу відсутності кандидата Володимира Зеленського, а також прокоментував майбутні дебати. У соціальній мережі Facebook українці відреагували на ці дебати, а також на слова гаранта про їх проведення 19 квітня.
Петро Порошенко заявив, що він прийде на дебати 19 квітня.
"Я як законослухняний громадянин і кандидат в президенти 19 квітня в 20:00 точно буду в студії "Суспільного" для проведення дебатів, як це передбачено українським законодавством", - сказав президент.
Дебати Порошенко і Зеленського - президент висловився про дебати 19 квітня (фото: president.gov.ua)
У мережі відреагували на заяву чинного гаранта:
Нагадаємо, що раніше у Порошенка назвали умову дебатів на НСК 19 квітня. Представник виборчого штабу Петра Олексійовича Порошенка Олег Медведєв розповів за яких умов гарант візьме участь у дебатах на "Олімпійському".
Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський розповів, чому не здав аналізи на НСК "Олімпійський". Зеленський повідомив, що проти нього "хтось готував провокації" і коли-небудь всі впізнають цю інформацію.