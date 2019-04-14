Порошенко высказался о дебатах 19 апреля: сеть возмущена

Дебаты Порошенко и Зеленского 14 апреля на НСК "Олимпийском" завершились
Дебаты Порошенко и Зеленского, которые должны были состояться 14 апреля в 14:14 по киевскому времени в НСК "Олимпийский", завершились. Президент Украины Петр Порошенко высказался по поводу отсутствия кандидата Владимира Зеленского, а также прокомментировал предстоящие дебаты. В социальной сети Facebook украинцы отреагировали на прошедшие дебаты, а также на слова гаранта об их проведении 19 апреля.
Петр Порошенко заявил, что он придет на дебаты 19 апреля.
"Я как законопослушный гражданин и кандидат в президенты 19 апреля в 20:00 точно буду в студии "Суспільного" для проведения дебатов, как это предусмотрено украинским законодательством", - сказал президент.
Дебаты Порошенко и Зеленского - президент высказался о дебатах 19 апреля (фото: president.gov.ua)
В сети отреагировали на заявление действующего гаранта:
Напомним, что ранее у Порошенко назвали условие дебатов на НСК 19 апреля. Представитель избирательного штаба Петра Алексеевича Порошенко Олег Медведев рассказал при каких условиях гарант примет участие в дебатах на "Олимпийском".
Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский рассказал, почему не сдал анализы на НСК "Олимпийский". Зеленский сообщил, что против него "кто-то готовил провокации" и когда-нибудь все узнают эту информацию.