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На популярному українському курорті розгорівся скандал: зливали нечистоти у море і пісок (фото)

STYLERЖиття    12.08.2019 - 22:18
На популярному українському курорті розгорівся скандал: зливали нечистоти у море і пісок (фото)
Фото: Скандал в Кирилівці (Ганна Ілляшенко/Facebook)

На території відомого українського курорту на Азовському морі бази відпочинку зливали нечистоти у море і пісок

На відомому українському курорті Кирилівка стався скандал. На території Федотової коси бази відпочинку зливали в море і пісок нечистоти. Про це на своїй сторінці в Facebok повідомила місцева мешканка Ганна Ільяшенко. Вона повідомила, що в результаті рейду екологів та активістів було виявлено жорстке порушення санітарних норм. "Відзначилися" бази "Роза вітрів" і "Соляріс".

"На популярних курортах в Запорізькій області активісти Азовської громадської варти, Кирилівської муніципальної варти, Приазовського національного природного парку, державної Азовської морської екологічної інспекції та поліції провели рейд і виявили чергові порушення з боку баз відпочинку "Роза вітрів“ (Федотова Коса) і "Соляріс“ (Коса Пересип) Так, "Соляріс“ зливає нечистоти у лиман, а "Роза вітрів“ — в пісок і море. Після відпрацювання території інспекторами була знищена саморобна каналізація на б/в "Соляріс“. Рейди тривають", — повідомила Ганна Ільяшенко.

На популярному українському курорті розгорівся скандал: зливали нечистоти у море і пісок (фото)На популярному українському курорті розгорівся скандал: зливали нечистоти у море і пісок (фото)Фото: Бази відпочинку зливали нечистоти в пісок (Ганна Ілляшенко/Facebook)

Ганна Ілляшенко закликає власників баз відпочинку припинити екологічну катастрофу, яку вони влаштовують і привернути увагу громадськості до цієї проблеми.

"Це база відпочинку "Роза вітрів" !!! Ці зливні труби зариті прямо в пісок !!! Це пляж на Федотовій косі !!! Власники, схаменіться, ви вбиваєте море !!!" - написала Анна.

На популярному українському курорті розгорівся скандал: зливали нечистоти у море і пісок (фото)

Фото: Труба з нечистотами йде в пісок (Ганна Ілляшенко/Facebook)

Як ми раніше повідомляли, у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.

Також повідомлялося, що потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.

Порівняйте самі: в мережі показали фото з Кирилівки і Ялти На відомому курорті 19-річна дівчина випала з літака під час польоту
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