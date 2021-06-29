На популярном украинском курорте лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару
В Скадовске Херсонской области предприниматели решили заработать на лошади в сильную жару. Бедное животное не просто заставляли катать отдыхающих на пляже, но его еще и перекрасили в зебру.
Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Ху**ый Херсон".
Под Херсоном в Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару (фото: Telegram-канал "Ху**ый Херсон")
"Это нормально с животными так обращаться? Лошадь перекрасили в зебру и заставляют катать отдыхающих в жару", - говорится в сообщении.
Под Херсоном в Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару (видео: YouTube)
На видео видно, как лошадь идет по пляжу, при этом на ней сверху сидит ребенок. Рядом находится хозяин, который ведет животное за уздечку.
Под Херсоном в Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару (фото: Telegram-канал "Ху**ый Херсон")
Пользователи сети крайне возмущены таким отношением с животным.
- Бедняжка, ей, наверное, очень жарко;
- Пускай на своих горбах катают людей;
- Где-то в параллельной вселенной родители маленьких детей катают на себе зебр;
- Это кошмар, как и обезьянки, и пони, и это;
- Люди странные - на Пасху в церкви поклоны бьют, а потом весь год херн*й занимаются, типа катания на таких вот лошадях, или прочей эксплуатацией животных. Вы вообще хоть в какого-то бога верите?
- Красить ее было необязательно. А еще лошади ср*т, пляж не самое подходящее место для конных прогулок.
Напомним, в Харькове родился мини-жеребенок размером с болонку.
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