На популярном украинском курорте лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару

В Скадовске Херсонской области предприниматели решили заработать на лошади в сильную жару. Бедное животное не просто заставляли катать отдыхающих на пляже, но его еще и перекрасили в зебру.

Под Херсоном в Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару (фото: Telegram-канал "Ху**ый Херсон")

"Это нормально с животными так обращаться? Лошадь перекрасили в зебру и заставляют катать отдыхающих в жару", - говорится в сообщении.

Под Херсоном в Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару (видео: YouTube)

На видео видно, как лошадь идет по пляжу, при этом на ней сверху сидит ребенок. Рядом находится хозяин, который ведет животное за уздечку.

Под Херсоном в Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару (фото: Telegram-канал "Ху**ый Херсон")

Пользователи сети крайне возмущены таким отношением с животным.