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На популярном украинском курорте лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару

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Херсон, Вторник 29 июня 2021 08:02
На популярном украинском курорте лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару Фото: под Херсоном лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Скадовске Херсонской области предприниматели решили заработать на лошади в сильную жару. Бедное животное не просто заставляли катать отдыхающих на пляже, но его еще и перекрасили в зебру.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале "Ху**ый Херсон".

На популярном украинском курорте лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару

Под Херсоном в Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару (фото: Telegram-канал "Ху**ый Херсон")

"Это нормально с животными так обращаться? Лошадь перекрасили в зебру и заставляют катать отдыхающих в жару", - говорится в сообщении.

Под Херсоном в Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару (видео: YouTube)

На видео видно, как лошадь идет по пляжу, при этом на ней сверху сидит ребенок. Рядом находится хозяин, который ведет животное за уздечку.

На популярном украинском курорте лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару

Под Херсоном в Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в жару (фото: Telegram-канал "Ху**ый Херсон")

Пользователи сети крайне возмущены таким отношением с животным.

  • Бедняжка, ей, наверное, очень жарко;
  • Пускай на своих горбах катают людей;
  • Где-то в параллельной вселенной родители маленьких детей катают на себе зебр;
  • Это кошмар, как и обезьянки, и пони, и это;
  • Люди странные - на Пасху в церкви поклоны бьют, а потом весь год херн*й занимаются, типа катания на таких вот лошадях, или прочей эксплуатацией животных. Вы вообще хоть в какого-то бога верите?
  • Красить ее было необязательно. А еще лошади ср*т, пляж не самое подходящее место для конных прогулок.

Напомним, в Харькове родился мини-жеребенок размером с болонку.

Мы также писали о том, что в Чернобыле показали величественных животных.

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Херсонская область лошадь
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