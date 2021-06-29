На популярному українському курорті коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку
У Скадовську Херсонській області підприємці вирішили заробити на коні в сильну спеку. Бідну тварину не просто змушували катати відпочивальників на пляжі, але її ще й перефарбували в зебру.
Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Ху**ий Херсон".
Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (фото: Telegram-канал "Ху**ий Херсон")
"Це нормально з тваринами так поводитись? Коня перефарбували в зебру і змушують катати відпочивальників в спеку", - йдеться в повідомленні.
Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (відео: YouTube)
На відео видно, як кінь йде по пляжу, при цьому на ньому зверху сидить дитина. Поруч знаходиться господар, який веде тварину за вуздечку.
Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (фото: Telegram-канал "Ху**ий Херсон")
Користувачі мережі вкрай обурені таким ставленням з твариною.
- Бідолаха, їй, напевно, дуже жарко;
- Нехай на своїх горбах катають людей;
- Десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр;
- Це кошмар, як і мавпочки, і поні, і це;
- Люди дивні - на Великдень в церкві поклони б'ють, а потім весь рік херн*ю займаються, типу катання на таких ось конях, або іншої експлуатацією тварин. Ви взагалі хоч в якогось бога вірите?
- Фарбувати її було необов'язково. А ще коні ср*ть, пляж не найкраще місце для кінних прогулянок.
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