ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На популярному українському курорті коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку

Новость на русском →
Херсон, Вівторок 29 червня 2021 08:02
На популярному українському курорті коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку Фото: під Херсоном коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Скадовську Херсонській області підприємці вирішили заробити на коні в сильну спеку. Бідну тварину не просто змушували катати відпочивальників на пляжі, але її ще й перефарбували в зебру.

Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі "Ху**ий Херсон".

На популярному українському курорті коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку

Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (фото: Telegram-канал "Ху**ий Херсон")

"Це нормально з тваринами так поводитись? Коня перефарбували в зебру і змушують катати відпочивальників в спеку", - йдеться в повідомленні.

Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (відео: YouTube)

На відео видно, як кінь йде по пляжу, при цьому на ньому зверху сидить дитина. Поруч знаходиться господар, який веде тварину за вуздечку.

На популярному українському курорті коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку

Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (фото: Telegram-канал "Ху**ий Херсон")

Користувачі мережі вкрай обурені таким ставленням з твариною.

  • Бідолаха, їй, напевно, дуже жарко;
  • Нехай на своїх горбах катають людей;
  • Десь в паралельному всесвіті батьки маленьких дітей катають на собі зебр;
  • Це кошмар, як і мавпочки, і поні, і це;
  • Люди дивні - на Великдень в церкві поклони б'ють, а потім весь рік херн*ю займаються, типу катання на таких ось конях, або іншої експлуатацією тварин. Ви взагалі хоч в якогось бога вірите?
  • Фарбувати її було необов'язково. А ще коні ср*ть, пляж не найкраще місце для кінних прогулянок.

Нагадаємо, в Харкові народилося міні-лоша розміром з болонку.

Ми також писали про те, що в Чорнобилі показали величних тварин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область лошадь
LITE
Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди
Україну охоплять "блукаючі" грозові дощі: де чекати негоди