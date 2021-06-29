На популярному українському курорті коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку

У Скадовську Херсонській області підприємці вирішили заробити на коні в сильну спеку. Бідну тварину не просто змушували катати відпочивальників на пляжі, але її ще й перефарбували в зебру.

Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (фото: Telegram-канал "Ху**ий Херсон")

"Це нормально з тваринами так поводитись? Коня перефарбували в зебру і змушують катати відпочивальників в спеку", - йдеться в повідомленні.

Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (відео: YouTube)

На відео видно, як кінь йде по пляжу, при цьому на ньому зверху сидить дитина. Поруч знаходиться господар, який веде тварину за вуздечку.

Під Херсоном у Скадовську коня перефарбували в зебру і змусили працювати в спеку (фото: Telegram-канал "Ху**ий Херсон")

Користувачі мережі вкрай обурені таким ставленням з твариною.