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В Харькове родился мини-жеребенок размером с болонку: фото и видео с милахой

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Харьков, Четверг 20 мая 2021 13:35
В Харькове родился мини-жеребенок размером с болонку: фото и видео с милахой Колаж РБК-Украина: В Харькове родился мини-жеребенок
Автор: Светлана Мащенко

В Харьковском экопарке родился крохотный жеребенок. Малыш появился на свет в семействе миниатюрных лошадей. Ему всего неделя, но он уже вприпрыжку бегает вокруг своей мамы, и быстро растет благодаря хорошему аппетиту.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жеребенок уже набрал восемь килограмм, а ростом он около 30 сантиметров - таких же размеров достигает итальянская болонка.

Лошади этой породы - самые маленькие в мире, но их не стоит путать с пони - это совсем разные виды.

Милаха сразу же стал местным любимцем. И не удивительно, наблюдать за его повадками без улыбки - невозможно.

В Харькове родился мини-жеребенок размером с болонку: фото и видео с милахой

Фото: Мини-жеребенок появился в Харькове (ТСН)

"Привык к людям, идет на ручки. Как любые дети, познает этот мир через рот - все хочет укусить, все хочет попробовать... Гасает, как торпеда", - рассказывают работники экопарка.

Видео: В Харькове родился мини-жеребенок (ТСН)

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