В Харькове родился мини-жеребенок размером с болонку: фото и видео с милахой
В Харьковском экопарке родился крохотный жеребенок. Малыш появился на свет в семействе миниатюрных лошадей. Ему всего неделя, но он уже вприпрыжку бегает вокруг своей мамы, и быстро растет благодаря хорошему аппетиту.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Жеребенок уже набрал восемь килограмм, а ростом он около 30 сантиметров - таких же размеров достигает итальянская болонка.
Лошади этой породы - самые маленькие в мире, но их не стоит путать с пони - это совсем разные виды.
Милаха сразу же стал местным любимцем. И не удивительно, наблюдать за его повадками без улыбки - невозможно.
Фото: Мини-жеребенок появился в Харькове (ТСН)
"Привык к людям, идет на ручки. Как любые дети, познает этот мир через рот - все хочет укусить, все хочет попробовать... Гасает, как торпеда", - рассказывают работники экопарка.
Видео: В Харькове родился мини-жеребенок (ТСН)
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