Японская женская группа поразила украинцев своим исполнением гимна Украины (видео)

Японская женская группа The Yokohama Sisters решила поддержать Украину в непростое время и заодно отпраздновать дружеские отношения между Одессой и Йокогамой. Девушки спели гимн Украины и этим восхитили украинцев.
Видео исполнения нашего гимна японки опубликовали на YouTube-странице своей группы.
На видео трое девушек в светлых костюмах исполняют гимн Украины на украинском языке. При этом певица, которая стоит по средине, держит небольшой флаг нашей страны.
Стоит отметить, что Одесса и Йокогама уже более чем более чем 55 лет являются городами-побратимами.
Японская женская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины
Такое исполнение гимна очень пришлось по душе украинцам, которые оставили свои восторженные комментарии.
Напомним, в День государственной Соборности. В Киеве жители правого и левого берегов создали "живую цепь" и развернули 30-метровый флаг.
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