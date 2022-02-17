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Японская женская группа поразила украинцев своим исполнением гимна Украины (видео)

Автор: Роман Мирончук

Японская женская группа The Yokohama Sisters решила поддержать Украину в непростое время и заодно отпраздновать дружеские отношения между Одессой и Йокогамой. Девушки спели гимн Украины и этим восхитили украинцев.

Видео исполнения нашего гимна японки опубликовали на YouTube-странице своей группы.

На видео трое девушек в светлых костюмах исполняют гимн Украины на украинском языке. При этом певица, которая стоит по средине, держит небольшой флаг нашей страны.

Стоит отметить, что Одесса и Йокогама уже более чем более чем 55 лет являются городами-побратимами.

Японская женская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины

Такое исполнение гимна очень пришлось по душе украинцам, которые оставили свои восторженные комментарии.

  • Вы так хорошо спели. Спасибо, спасибо за вашу поддержку!
  • Спасибо вам!! Вы невероятные!
  • Вау, как же вы хорошо поете, спасибо!
  • Какое потрясающее выступление! Спасибо из Украины;
  • Это потрясающе! Прекрасные голоса, прекрасное украинское произношение! Большое спасибо и наилучшие пожелания из Берлина!
  • Спасибо вам, девушки! Хорошо поете! Вы невероятные!

Напомним, в День государственной Соборности. В Киеве жители правого и левого берегов создали "живую цепь" и развернули 30-метровый флаг.

Мы также писали о звездах, которые исполняли гимн Украины.

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