Звезды, которые исполняли Гимн Украины: самые красивые видео
На День Независимости государственный гимн на различных мероприятиях обычно исполняют знаменитые певцы и певицы страны. Чаще всего эту ответственную миссию на торжественных мероприятиях, футбольных матчах и церемониях доверяли народному артисту Украины Александру Пономареву.
Кто еще исполнял государственный гимн Украины на торжествах, рассказали в материале "Сегодня".
Много лет государственный гимн исполнял Александр Пономарев, народный артист Украины.
Гимн Украины в исполнении Александра Пономарева
В 2019 году на "Шествии Достоинства" государственный гимн Украины исполнила Тина Кароль.
Гимн Украины в исполнении Тины Кароль
Еще один украинский музыкант – Дзидзьо (Михаил Хома), представил собственную версию государственного гимна Украины. По словам артиста, перед исполнением он консультировался с Александром Пономаревым, как правильно исполнить гимн перед большой аудиторией.
Гимн Украины в исполнении Дзидзьо
Чувственный вокал и невероятное исполнение государственного гимна показала певица Злата Огневич.
Гимн Украины в исполнении Златы Огневич
Неоднократно исполняла государственный гимн Украины и певица Джамала. Она выступала на церемонии поднятия самого большого государственного флага страны и вспомнила, как много лет назад впервые исполнила национальный гимн на поединке между Кличкой и Поветкиным в Москве.
Гимн Украины в исполнении Джамалы
Еще гимн Украины исполняла жена Виталий Кличко – Наталья. Она дважды исполняла национальный гимн перед боксерскими поединками.
Гимн Украины в исполнении Натальи Кличко
В 2020 году звезды шоу-бизнеса Украины записали ролик с коллективным исполнением государственного гимна Украины.
Гимн Украины в исполнении звезд шоу-бизнеса
Напомним, ранее мы писали о том, что украинец проехал почти 600 км на велосипеде, играя на дудке гимн Украины.
А также рассказывали о том, что в Киеве маленькие футболисты спели гимн Украины и растрогали сеть.