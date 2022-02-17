Японський жіночий гурт вразив українців своїм виконанням гімну України (відео)

На відео троє дівчат у світлих костюмах виконують гімн України українською мовою. При цьому співачка, яка стоїть по середині, тримає невеликий прапор нашої країни.

Варто зазначити, що Одеса і Йокогама вже більш ніж більш ніж 55 років є містами-побратимами.

Японський жіночий гурт The Yokohama Sisters виконав Гімн України

Таке виконання гімну дуже припало до душі українцям, які залишили свої захоплені коментарі.