Японський жіночий гурт вразив українців своїм виконанням гімну України (відео)

Японський жіночий гурт The Yokohama Sisters вирішив підтримати Україну в непростий час і заодно відсвяткувати дружні відносини між Одесою і Йокогамою. Дівчата заспівали гімн України і цим захопили українців.
Відео виконання нашого гімну японки опублікували на Youtube-сторінці своєї групи.
На відео троє дівчат у світлих костюмах виконують гімн України українською мовою. При цьому співачка, яка стоїть по середині, тримає невеликий прапор нашої країни.
Варто зазначити, що Одеса і Йокогама вже більш ніж більш ніж 55 років є містами-побратимами.
Японський жіночий гурт The Yokohama Sisters виконав Гімн України
Таке виконання гімну дуже припало до душі українцям, які залишили свої захоплені коментарі.
Нагадаємо, в День державної Соборності. У Києві жителі правого і лівого берегів створили "живий ланцюг" і розгорнули 30-метровий прапор.
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