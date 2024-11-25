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Пономарьов здивував архівним фото, на якому його важко впізнати: як він виглядав у молодості

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український співак Олександр Пономарьов, колишня дружина якого раніше назвала причину, чому вони не спілкуються, показав у мережі, як раніше виглядав.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його нову публікацію в Instagram.

У "каруселі" артист продемонстрував дві світлини: у молодості і тепер.

"Дві різні людини? Ні!" - підписав він фото.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Як відреагували фанати Пономарьова

Фоловери співака відразу почали коментувати публікацію. Хтось подумав, що на фото його син, хтось впізнав артиста в молодості, а хтось зазначив, що без бороди йому краще:

  • "Ні, очі і погляд той самий"
  • "Це ваш син?"
  • "Красунчик. Ніби вчора було"
  • "Мені було 9. Моє перше кохання"
  • "Краса юності та краса життєвого досвіду. Обидва - прекрасні"
  • "Як тато та син"
  • "Люблю ваші пісні від "З ранку до ночі" до "Офіцери". Щастя вам, нових чудових хітів та якнайшвидшої перемоги нашої рідної України"
  • "Без бороди краще було"
  • "Я теж подумала, що погляд не змінився".

Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Що відомо про Олександра Пономарьова

Пономарьов - український естрадний співак, композитор, артист, продюсер, автор пісень. Народний артист України (2006).

У 2003 році став першим учасником від України на міжнародному телевізійному конкурсі "Євробачення" з піснею Hasta la vista, посівши 14-те місце.

10 років був у цивільному шлюбі з донькою українського композитора-пісняра та співака Миколи Мозгового Альоною, яка народила від нього доньку Євгенію. Пономарьов незабаром одружився з Вікторією Мартинюк, а Мозгова вийшла заміж за співака Володимира Ткаченка (Девіда Аксельрода).

У другому шлюбі у Пономарьова народився син, якого також назвали Олександром. Але у 2011 році пара розлучилася.

Останнім часом артист не афішує своє особисте життя. Йому довгий час приписували роман із співачкою Марією Яремчук.

Справа в тому, що вона була у команді виконавця під час участі у шоу "Голос країни" у 2012 році. Тоді під наставництвом знаменитості дівчині вдалося посісти четверте місце на проекті.

Цього року стало відомо, що Яремчук вперше стала мамою. Пономарьов розповів, що він породичався з Марією.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

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