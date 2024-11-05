Колишня дружина Пономарьова назвала причину, чому вони не спілкуються

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно показалася без макіяжу та поставила на місце хейтерів , чесно розповіла про те, чому не спілкується з колишнім чоловіком - відомим співаком Олександром Пономарьовим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її інтерв'ю Наталії Влащенко на YouTube-каналі "Влада vs Влащенко".

Ексдружина Пономарьова зазначила, що всі її відносини певною мірою були аб'юзивними. І коли інтерв'юер уточнила, чи це стосується стосунків зі співаком, Мозгова підтвердила.

"Так", - лаконічно зазначила продюсер.

Однак подробиць Мозгова не почала розкривати, щоб не посвячувати чужих людей у деталі її особистих стосунків.

"Моя бабуся говорила: "Ніколи не пери нижню білизну на людях". Я не хочу це обговорювати, це було дуже давно. Дай Боже йому щастя та здоров'я, я все це вже пережила", - зазначила Олена Мозгова.

Водночас вона наголосила, що зараз не спілкується зі співаком, який є батьком її доньки Євгенії.

"Він батько моєї дитини. Теплоту та дружні стосунки можна зберегти, якщо вони є, у природі своїй існують. Але там їх і не було", - зазначила Мозгова.

Продюсер наголосила, що цей шлюб вона сприймає як досвід.

"Я сприймаю це зараз як урок. Він багато чому мене навчив. Навчив бути сильною. Багато чого навчив, просто ціна дуже висока як для мене виявилася, але, в принципі, нормально. Я ж все пройшла, все ок", - наголосила вона.

Що відомо про відносини Мозгової з Пономарьовим

У 1994 році Олена Мозгова народила доньку Зою від чоловіка, інформації про якого немає в медіа. За кілька років у неї почалися стосунки зі співаком Олександром Пономарьовим. Вони стали жити разом і артист виховував дівчинку як свою рідну дитину.

У 1999 році у пари народилася спільна донька Євгенія.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksand)

Слід зазначити, що батько Олени - легендарний співак та композитор Микола Мозговий - був спочатку проти цього шлюбу, але не перешкоджав стосункам закоханих. Через деякий час стало відомо, що у шлюбі не все так добре, оскільки у пари часто виникали скандали і суперечки.

Після 10 років стосунків пара розпалася. Пономарьов незабаром одружився з Вікторією Мартинюк, а Мозгова вийшла заміж за співака Володимира Ткаченка (Девіда Аксельрод).

Сам артист в одному з інтерв'ю заявив, що причиною їхнього розставання стали зради колишньої дружини.

Донька Мозгової та Пономарьова (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)