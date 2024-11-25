Пономарев удивил архивным фото, на котором его трудно узнать: как он выглядел в молодости

В "карусели" артист продемонстрировал два снимка: в молодости и сейчас.

"Два разных человека? Нет!" - подписал он фото.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Как отреагировали фанаты Пономарева

Фолловеры певца тут же принялись комментировать публикацию. Кто-то подумал, что на фото его сын, кто-то узнал артиста в молодости, а кто-то отметил, что без бороды ему лучше:

"Нет, глаза и взгляд тот же самый"

"Это ваш сын?"

"Красавчик. Как будто вчера было"

"Мне было 9. Моя первая любовь"

"Красота юности и красота жизненного опыта. Оба - прекрасны"

"Как папа и сын"

"Обожаю ваши песни от " З ранку до ночі" и до "Офіцери". Счастья вам, новых замечательных хитов и скорейшей победы нашей родной Украины"

"Без бороды лучше было"

"Я тоже подумала, что взгляд не изменился".

Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Что известно про Александра Пономарева

Пономарев - украинский эстрадный певец, композитор, артист, продюсер, автор песен. Народный артист Украины (2006).

В 2003 году стал первым участником от Украины на международном телевизионном конкурсе "Евровидение" с песней Hasta la vista, заняв 14-е место.

10 лет был в гражданском браке с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового Аленой, которая родила от него дочь Евгению. Пономарев вскоре женился на Виктории Мартынюк, а Мозговая вышла замуж за певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрод).

Во втором браке у Пономарева родился сын, которого также назвали Александром. Но в 2011 году пара развелась.

В последнее время артист не афиширует свою личную жизнь. Ему долгое время приписывали роман с певицей Марией Яремчук.

Дело в том, что она была в команде исполнителя во время участия в шоу "Голос країни" в 2012 году. Тогда под наставничеством знаменитости девушке удалось занять четвертое место на проекте.

В этом году стало известно, что Яремчук впервые стала мамой. Пономарев рассказал, что он породнился с Марией.

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)