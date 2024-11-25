Пономарев удивил архивным фото, на котором его трудно узнать: как он выглядел в молодости

Известный украинский певец Александр Пономарев, бывшая жена которого ранее назвала причину, почему они не общаются, показал в сети, как раньше выглядел.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новую публикацию в Instagram.
В "карусели" артист продемонстрировал два снимка: в молодости и сейчас.
"Два разных человека? Нет!" - подписал он фото.
Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Фолловеры певца тут же принялись комментировать публикацию. Кто-то подумал, что на фото его сын, кто-то узнал артиста в молодости, а кто-то отметил, что без бороды ему лучше:
Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Пономарев - украинский эстрадный певец, композитор, артист, продюсер, автор песен. Народный артист Украины (2006).
В 2003 году стал первым участником от Украины на международном телевизионном конкурсе "Евровидение" с песней Hasta la vista, заняв 14-е место.
10 лет был в гражданском браке с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового Аленой, которая родила от него дочь Евгению. Пономарев вскоре женился на Виктории Мартынюк, а Мозговая вышла замуж за певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрод).
Во втором браке у Пономарева родился сын, которого также назвали Александром. Но в 2011 году пара развелась.
В последнее время артист не афиширует свою личную жизнь. Ему долгое время приписывали роман с певицей Марией Яремчук.
Дело в том, что она была в команде исполнителя во время участия в шоу "Голос країни" в 2012 году. Тогда под наставничеством знаменитости девушке удалось занять четвертое место на проекте.
В этом году стало известно, что Яремчук впервые стала мамой. Пономарев рассказал, что он породнился с Марией.
Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)